蘇一峰爆料AZ疫苗血栓 政府救濟指認1例？羅一鈞澄清

新冠AZ疫苗我國僅認1例血栓？疾管署發言人羅一鈞指出，我國AZ疫苗自從提供到停止接種期間，總共有53例為接種AZ疫苗後，通報為疑似血栓併血小板低下症候群（TTS），通報率為每百萬劑3.5件，略低於歐美。

北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今於臉書提及「台灣人新冠疫苗副作用的發生率只有國外的百分之一不到，譬如AZ國外是十萬人就有幾例嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認一例！」

AZ疫苗自2021年1月起在英國等地開打，我國則同年在3月22日啟動接種。因應歐洲多國通報極少數血栓併發症，並以TTS為主，因此當時指揮中心經過專家會議，決議加註血栓警語，並建議使用避孕藥或接受荷爾蒙治療者暫緩接種。

據當時國際統計，AZ疫苗接種後TTS發生率為英國每百萬劑12.3件、歐盟6.5件。羅一鈞說，台灣在2021年5月下旬出現首例TTS個案，為一名30多歲男性，該案經審查確認後在6月3日公布，估國內發生率約為每百萬劑2.1件。

據新冠疫苗不良事件通報資料報告，截至2023年8月31日的通報統計資料，國內共接獲56件疑似TTS通報案，個案齡介於22至95.7歲，包含20位男性及36位女性，發病時距為接種疫苗後2至44天，其中13案通報為死亡。進一步分析疫苗廠牌，有當中有53案接種的是AZ疫苗，通報率為每百萬劑3.5件，對比歐美每百萬劑10至20件的通報率，我國確實較低。

羅一鈞表示，有國際研究指出，台灣等亞洲其他國家及巴西的通報率與死亡率普遍較低，與種族差異有關，北歐國家最多，其次以白人為主體的國家如澳洲、英國、歐盟、加拿大風險也較高。因此並非台灣獨有較低通報率，亞洲國家皆是。

然而，新冠疫苗變異快速使AZ疫苗保護力下滑，政府自2022年9月起已不再提供AZ疫苗，相關案件也都審查完畢。羅一鈞說，根據衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）已經26例為接種AZ疫苗後出現TTS個案為具關聯性並核予救濟金，其中7例為死亡或達障礙等級，核予救濟金每案250萬元至600萬元。

目前我國持續透過疫苗不良事件通報系統（VAERS）監測疫苗安全，民眾可透過1922或地方衛生局通報，由藥害救濟基金會轄下之全國藥品不良反應通報中心進行統計與評估。據目前通報資料，尚無發現需立即應對之安全警訊。衛福部將持續進行安全訊號監測與資料分析，確保疫苗接種安全。