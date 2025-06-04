美國大都會博物館名作展在故宮 3典藏打頭陣亮相

美國大都會博物館首度登台，81件典藏作品14日起將在故宮展出，雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」、高更「大溪地的出浴女子」及塞尚「布豐莊園附近的樹木與房舍」等作抵台，今天率先亮相。

國立故宮博物院與時藝多媒體今天舉行「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」開箱記者會，故宮院長蕭宗煌表示，這次展覽策展與選件皆由大都會的研究人員負責，精選該館羅伯特．雷曼（Robert Lehman）家族收藏及其他民間捐贈代表性作品。

大都會博物館在規劃展覽時，特別強調雷曼家族收藏的獨特價值。蕭宗煌指出，現今大家都非常熟悉印象派，但在20世紀初，它被視為前衛藝術，雷曼家族收藏這些作品，代表他們的藝術鑑賞力和遠見。雷曼家族在1969年捐贈2700件藝術藏品，讓大都會特別設立「雷曼廳」專門展示這批收藏。

大都會博物館指出，這批印象派及早期現代主義的繪畫與素描作品，原本都是在雷曼廳展出，一直以來從未以整體形式離開大都會，實際上，其中僅有極少數曾到亞洲展出。這使得此次展覽更顯得彌足珍貴，對台灣觀眾而言更是難得一見的藝術盛事。

國立中央大學藝術學研究所教授暨所長曾少千擔任展覽學術顧問，她今天為媒體解說3件開箱名作，從中皆可見藝術家們如何回應時代脈動，像「彈鋼琴的兩位少女」反映法國社會對女性特質期待，作品充滿音樂旋律律動，背景洋溢中產階級氛圍的居家環境。

曾少千表示，畫作中2名少女非雷諾瓦的親友，而是僱用模特兒，也就是室內編導而成的風俗畫。雷諾瓦對女性觀念偏守舊、保守，慈祥母親或可愛洋娃娃都是他筆下可見題材。在「彈鋼琴的兩位少女」畫作中，雷諾瓦反映當時社會期待女性要有的氣質與音樂教養，這也是雷諾瓦風格成熟顛峰之作。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」將於6月14日至10月12日展出，地點在國立故宮博物院北部院區第二展覽館一樓特展廳。