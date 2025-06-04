駕訓背口訣遭詬病！交部修正考核要點 特優少抽查1次

近期重大車禍頻傳，導致考照制度不完善、駕訓背口訣「考到通過」等流於形式引發質疑，為整頓駕訓班考核水準及鼓勵業者提升品質，交通部修正駕訓班考核要點，針對「特優」駕訓班，從過往每月至少抽查1次，放寬為每2個月抽查1次，並刪除「丙等」吊車尾考核分級，與「乙等」並列改善。

交通部今公告修正「民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點」，主要是要整頓駕訓班考核水準，並鼓勵業者提升品質，讓定期考核外聘委員的遴選更公平周延，避免同一外聘委員長期連續遴聘產生流弊，要點增訂「連聘得連任1次」，規範連續聘任同一外聘委員時，最多不得超過2次。

此外，目前全台有234家駕訓班，過往公路局針對駕訓班考核分為5等級，包含特優、優等、甲等、乙等及丙等，其中，乙等及丙等列為改善名單。

交通部公路局表示，要點修正後，考核修正為特優、優等、甲等、乙等4個等級，刪除丙等，並與乙等並列改善名單。

另外，現行駕訓班不定期抽查頻率為每月至少抽查1次，為給予定期考核特優者肯定，抽查頻率放寬為2個月1次，等於特優駕訓班可獲得1次「豁免」，可給予減少抽查次數，鼓勵業者提升服務和駕訓品質，爭取特優等級。