接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

接吻雖然能傳遞愛意，但也可能悄悄「傳染」情緒問題。伊朗一項最新研究發現，若伴侶其中一人長期處於憂鬱或焦慮狀態，就算另一方原本心理健康，半年內也可能出現類似症狀，而元兇就是口腔內的細菌。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究發表在《醫學探索研究與假設》（Exploratory Research and Hypothesis in Medicine）期刊，研究團隊追蹤268對伊朗新婚夫妻，這些夫妻其中一方有明顯的心理困擾與失眠問題，而另一方起初無相關症狀。六個月後，這些原本健康的配偶，尤其是女性，也開始出現情緒低落、焦慮與睡眠困擾等問題。

令人驚訝的是，研究人員分析唾液樣本後發現，這些健康配偶的口腔菌相，在六個月後就與患有心理疾病的伴侶高度相似。研究指出，梭菌綱Clostridia）、韋榮球菌屬（Veillonella）、芽孢桿菌屬（Bacillus）與毛螺菌科（Lachnospiraceae）等四類細菌，在樣本中相對豐富。

研究作者認為，這項發現為「情緒會傳染」提出一項嶄新的解釋。之前心理學界就曾指出，親密關係中若有一方有心理問題，會對另一方產生「漣漪效應」，而這次的研究則顯示，這種影響不只是情緒上的連動，還可能和細菌傳遞有關。

不過研究團隊也坦言，這項研究依然有其侷限，因為這份研究並沒有考慮受試者的飲食習慣，也沒有調查潛在疾病對口腔菌相的影響。研究團隊建議，未來或許能進一步調查，確認口腔細菌是否也與其他精神疾病有關。