快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

聽新聞
0:00 / 0:00

接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現伴侶間情緒會互相影響，口腔菌種也相似。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究發現伴侶間情緒會互相影響，口腔菌種也相似。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

接吻雖然能傳遞愛意，但也可能悄悄「傳染」情緒問題。伊朗一項最新研究發現，若伴侶其中一人長期處於憂鬱或焦慮狀態，就算另一方原本心理健康，半年內也可能出現類似症狀，而元兇就是口腔內的細菌。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究發表在《醫學探索研究與假設》（Exploratory Research and Hypothesis in Medicine）期刊，研究團隊追蹤268對伊朗新婚夫妻，這些夫妻其中一方有明顯的心理困擾與失眠問題，而另一方起初無相關症狀。六個月後，這些原本健康的配偶，尤其是女性，也開始出現情緒低落、焦慮與睡眠困擾等問題。

令人驚訝的是，研究人員分析唾液樣本後發現，這些健康配偶的口腔菌相，在六個月後就與患有心理疾病的伴侶高度相似。研究指出，梭菌綱Clostridia）、韋榮球菌屬（Veillonella）、芽孢桿菌屬（Bacillus）與毛螺菌科（Lachnospiraceae）等四類細菌，在樣本中相對豐富。

研究作者認為，這項發現為「情緒會傳染」提出一項嶄新的解釋。之前心理學界就曾指出，親密關係中若有一方有心理問題，會對另一方產生「漣漪效應」，而這次的研究則顯示，這種影響不只是情緒上的連動，還可能和細菌傳遞有關。

不過研究團隊也坦言，這項研究依然有其侷限，因為這份研究並沒有考慮受試者的飲食習慣，也沒有調查潛在疾病對口腔菌相的影響。研究團隊建議，未來或許能進一步調查，確認口腔細菌是否也與其他精神疾病有關。

憂鬱症

延伸閱讀

早餐喝果汁恐增糖尿病風險 專家：喝的糖最傷身

洗澡到底該早上還是晚上？ 微生物學家這樣建議

年輕世代談戀愛不忍了！到家沒報備、沒說生日快樂 小失誤就掰掰

瑜珈靜修變惡夢 英國女流落秘魯街頭精神異常

相關新聞

雨彈續炸中南部！通勤注意 8縣市豪、大雨特報恐下到晚上

中央氣象署下午16時20分針對中部及南部8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

蘇一峰爆料AZ疫苗血栓 政府救濟指認1例？羅一鈞澄清

新冠AZ疫苗我國僅認1例血栓？疾管署發言人羅一鈞指出，我國AZ疫苗自從提供到停止接種期間，總共有53例為接種AZ疫苗後，...

小心了！加油習慣做1事最高罰10萬 中油示警：還會多吸26倍有害氣體

許多車主在加油時習慣性地將油箱加滿，甚至在油槍跳停後還要求繼續加油，但這樣的做法不僅會讓自己吸入更多有害氣體，還可能面臨《空氣污染防制法》，最高10萬元的罰款風險。

接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

接吻雖然能傳遞愛意，但也可能悄悄「傳染」情緒問題。伊朗一項最新研究發現，若伴侶其中一人長期處於憂鬱或焦慮狀態，就算另一方原本心理健康，半年內也可能出現類似症狀，而元兇就是口腔內的細菌。

節食減肥小心變憂鬱 新研究：嚴格熱量控制恐讓心情更低落

許多人為了減重採取嚴格飲食控制，不過這樣的熱量控制，其實很容易在放鬆後胖回來，造成「溜溜球式復胖」。近期專家發現，這樣的節食習慣，不只對減重沒有幫助，更可能影響情緒，導致出現憂鬱症症狀。

醫學中心門診營收占比偏高 健保署將估算盼降至50%以下

衛福部健保署今年推動個別醫院總額，除了台北區，其他五個分區先於第一季實施，營收報告出爐，健保點值均優於去年同期。健保署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。