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節食減肥小心變憂鬱 新研究：嚴格熱量控制恐讓心情更低落

聯合新聞網／ 綜合報導
不健康的節食可能會讓體重回彈，更加重憂鬱風險。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
不健康的節食可能會讓體重回彈，更加重憂鬱風險。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

許多人為了減重採取嚴格飲食控制，不過這樣的熱量控制，其實很容易在放鬆後胖回來，造成「溜溜球式復胖」。近期專家發現，這樣的節食習慣，不只對減重沒有幫助，更可能影響情緒，導致出現憂鬱症症狀。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一項發表於《BMJ營養預防與健康》（BMJ Nutrition Prevention & Health）期刊的研究，分析了美國「全國健康與營養調查」（NHANES）中超過2.8萬名成年人的數據。結果顯示，當中有7.7%的人正在限制熱量攝取，其中又以過重與肥胖者居多，但這群人呈現的憂鬱指數也最高。

研究團隊發現，雖然過去曾有研究指出，「低熱量飲食」對改善情緒有正面影響，但這些研究通常是根據營養師建議、設計的均衡菜單，與一般人自行嘗試的飲食模式差異極大。實際上，大多數人節食時不太會顧及營養均衡，導致缺乏蛋白質、維生素與礦物質，長期下來反而讓身體與心理雙重壓力爆表。研究發現，採取此類節食習慣的人，會出現情緒低落、沒精神、失眠等憂鬱症症狀，而且憂鬱指數比沒有節食的人更高。

研究也指出，營養不足不只會影響大腦功能，還會加劇情緒症狀，尤其男性與肥胖族群風險更高。專家強調，應重新檢視醫療人員在建議飲食方案時，是否有考量到憂鬱症等心理健康的潛在風險。

英國飲食與營養研究機構NNEdPro首席科學家雷伊（Sumantra Ray）提醒，Omega-3脂肪酸與維生素B12等營養素，對腦部健康至關重要。不過這類營養素常因為嚴格節食而攝取不足，可能進而誘發憂鬱症狀。不過他也指出，此研究樣本數雖大，但仍有統計上的侷限，需要更進一步深入研究才能確認節食與憂鬱的關係。

減重 減肥 憂鬱症

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