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從海上欣賞馬祖地景「馬祖之美‧嶼眾不同」系列活動開跑

中央社／ 台北4日電

交通部觀光署今年以「馬祖之美‧嶼眾不同」為主題，規劃海洋觀光活動，包含「海上看莒光」、「海上看東引」及「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」等，要讓旅客體驗不同的馬祖魅力。

觀光署今天舉辦馬祖海洋觀光記者會，馬祖國家風景區管理處宣布，規劃「2025馬祖海洋觀光」系列活動，攜手在地觀光業者，打造海洋觀光行程。

馬管處表示，「2025馬祖海洋觀光」系列活動以「馬祖之美‧嶼眾不同」為主題，規劃「海上看莒光」、「海上看東引」及「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」等，融合海上視角與島嶼文化，透過豐富的觀光資源、在地特產與周邊旅遊產業，展現截然不同的馬祖魅力。

「海上看莒光」活動預計6月到7月舉行，主要帶旅客欣賞有「神話之鳥」美名的黑嘴端鳳頭燕鷗，並目睹聞名世界的方塊海及散落在海域的壯麗島礁。

「海上看東引」活動7月到9月舉行，規劃帶旅客從東引海域出發，全程由專業導覽人員同步解說，深入介紹東引的地質構造、戰略地位與島上豐富的生態資源。

「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」方面，馬管處指出，預計將邀請知名歌手及表演團隊輪番演出，也將推出馬祖特色美食、闖關送好禮等活動，並響應台灣仲夏節「吃冰」主題，提供冰沙。

另外，馬管處表示，北竿鄉公所規劃「北竿海洋之旅」提供一系列體驗活動，包含立式划槳「舟遊北竿&SUP」、重現漁村傳統文化的「牽罟嘉年華」等。

馬祖 音樂會

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