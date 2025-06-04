台鐵事故頻傳人禍多 政院宣布下月起每月開檢討會

台鐵調車事故及停車不當事件頻傳，行政院政委陳金德今指出，台鐵接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮，要求下月起將比照道安會報，主持每月「台鐵行車事故檢討」會，盤點原因、對策及獎懲情況；台鐵公司表示將全力配合。

陳金德昨與台鐵針對事故召開會議，他今在臉書發文表示，安全與準點是對台鐵基本的要求，近來台鐵事故頻傳，接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮。這些情況反映的並非單一疏忽，而是台鐵長期以來累積的系統性挑戰，需要正視並加快改革的腳步。

陳金德指出，台鐵去年事故數量扣除天災，較去年上升7.17%，人為疏失仍是主因。台鐵必須建立明確的獎懲制度，讓有功人員受到肯定，發生事故者則應明確懲處，主管也應負起連帶責任，不容推諉卸責。

陳金德宣布，自下月起，他將比照道路交通安全會議模式，主持每月「台鐵行車事故檢討會議」，每月召開事故檢討會議，徹底檢討人為疏失，針對事故個案盤點原因、對策與獎懲落實情況，務求防止類似事故再發生。

陳金德說，鐵路改革不是口號，而是責任與行動，外界不能接受「誤點是常態、安全靠運氣」的文化，安全與準點是台鐵最基本的承諾，也是全力守住的底線。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，陳金德昨天針對台鐵每季召開安全改革檢討會議，主要針對重大事故，從行政院角度了解，讓台鐵相關安全重大行車事故檢討落實，達到改善效果。

馮輝昇指出，昨天會議中有明確指示，未來每月要召開一次台鐵行車事故檢討會議，會請台鐵針對近期事故事件報告，台鐵也會全力配合。