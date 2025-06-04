夏季戲水高峰來臨 全台救生員2020年後斷崖式下降

暑假是泳池使用高峰，新北市議員戴湘儀今質詢指出，全國救生員2020年發證數斷崖式下降，至2023年每年僅200至700多件，救生員低薪又兼任游泳教練，留才誘因不足，籲市府再加強軟硬體設施。新北體育局長洪玉玲說，夏季會定期稽查全市65處游泳池，確保現場救生員具備執照、也在效期內，去年稽查全數合格。

戴湘儀質詢指出，體育署2019年起將救生員證照考核收回自辦，全國救生員發證數出現斷崖式下降，從2013年至2019年每年發2000至4000多件證照，2020年至2023年間每年降至200至700多件，疫情期間有許多救生員執照過期，或選擇轉職，人力缺口恐成安全破口。

戴湘儀分析，救生員職場環境與薪資結構更難留才，雙北救生員薪資月薪介於2萬9000至3萬元不等，最高僅3萬7000元，工作卻包括緊急救護到泳池清潔、機房機械操作、設備維護、游泳課教學；法律上，救生員對於所負責的泳池範圍，具有自願承擔保護義務的保證人地位，任何在泳池發生的意外，都可能讓救生員挨告，也是造成全國性救生人力荒的因素。

戴湘儀表示，新北共有65座公私立游泳池，救生員是否都持有效期限內的證照，資料都在中央手上，地方政府只能抽查、要求業者自主管理，籲市府全面普查救生員資格、補齊合規人數，硬體部分應全面導入AI防溺設施補強。