宜蘭特色米食製麵移師桃園 桃地方創生品牌增曝光

桃園市青年局為強化青年地方創生團隊能量，昨率桃園青年地方創生團隊，與曾榮獲2024年「世界農業旅遊大獎」的宜蘭「Grandpapa 少年阿公」團隊跨縣市資源共享交流，交流主題涵蓋兩地創生品牌互展與永續人文綠色旅遊參訪兩大主軸，形塑青年團隊跨域交流合作的地方模式。

本次交流活動共計有10組來自桃園的地方文化、農業及客家青年地方創生團隊，活動首站，由桃園創生基地策畫今年度青年投入永續發展行動計畫，共13組青年團隊前往「宜蘭人故事館」辦理聯合展覽，透過團隊簡介、產品展示，拓展桃園地方品牌對外曝光機會，為青年行動力搭建展示平台。

同時，宜蘭在地展覽品牌「串視界・市場學校 Morning Market」同步移展至桃園創生基地，由少年阿公團隊所輔導轉型多組品牌，包括一米特米食點心觀光工廠、艸祭製麵等，共同於桃園「一號空間地方創生基地」展出，完整呈現宜蘭地方產業如何透過創新、再造與世代接力，重構其當代表述與市場價值。

活動中結合「永續人文綠色旅遊」參訪行程，桃園團隊實地走訪宜蘭多處創生場域與農業旅遊據點，並與在地團隊進行深入交流，了解其在市場經營、社區參與與產業再造上的實踐經驗，藉此深化雙方對地方創生策略的理解，從成功經驗學習如何結合地方街區、傳統文化及農遊進行整合行銷，汲取經驗作為桃園推動地方創生的新能量。