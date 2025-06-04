宜蘭特色米食製麵移師桃園 桃地方創生品牌增曝光
桃園市青年局為強化青年地方創生團隊能量，昨率桃園青年地方創生團隊，與曾榮獲2024年「世界農業旅遊大獎」的宜蘭「Grandpapa 少年阿公」團隊跨縣市資源共享交流，交流主題涵蓋兩地創生品牌互展與永續人文綠色旅遊參訪兩大主軸，形塑青年團隊跨域交流合作的地方模式。
本次交流活動共計有10組來自桃園的地方文化、農業及客家青年地方創生團隊，活動首站，由桃園創生基地策畫今年度青年投入永續發展行動計畫，共13組青年團隊前往「宜蘭人故事館」辦理聯合展覽，透過團隊簡介、產品展示，拓展桃園地方品牌對外曝光機會，為青年行動力搭建展示平台。
同時，宜蘭在地展覽品牌「串視界・市場學校 Morning Market」同步移展至桃園創生基地，由少年阿公團隊所輔導轉型多組品牌，包括一米特米食點心觀光工廠、艸祭製麵等，共同於桃園「一號空間地方創生基地」展出，完整呈現宜蘭地方產業如何透過創新、再造與世代接力，重構其當代表述與市場價值。
活動中結合「永續人文綠色旅遊」參訪行程，桃園團隊實地走訪宜蘭多處創生場域與農業旅遊據點，並與在地團隊進行深入交流，了解其在市場經營、社區參與與產業再造上的實踐經驗，藉此深化雙方對地方創生策略的理解，從成功經驗學習如何結合地方街區、傳統文化及農遊進行整合行銷，汲取經驗作為桃園推動地方創生的新能量。
青年局長侯佳齡表示，地方創生需要的是長期的連結與實際的行動。這次桃宜雙向展出與參訪交流，不只是讓青年團隊跨出場域，更是把地方好的內容帶到更多人面前。希望透過這樣的合作機會，讓青年深度參與地方發展，讓在地品牌累積市場能見度，也為桃園與宜蘭兩地未來的創生合作打下更紮實的基礎。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言