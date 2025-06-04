農村水保署攜日管處 推動埔里、魚池農村特色旅遊

推動在地旅遊，農村水保署、日管處、埔里鎮公所今天辦理「跟著星星點點去旅行」記者會暨旅宿業者媒合會，以埔里、魚池為示範場域，行銷特色農村亮點、農產、觀光工廠等。

打造農村星級旅遊體驗，農業部農村發展及水土保持署南投分署、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、埔里鎮公所、魚池鄉公所今天下午舉辦「跟著星星點點去旅行」記者會，串聯星級住宿、亮點農村遊程、在地好農產，為旅人打造高品質、低碳排、深感受旅程。

埔里鎮長廖志城表示，埔里是台灣地理中心，蘊藏豐沛自然生態與深厚農村文化，過去遊客多集中觀光核心區，希望透過系統性規劃，讓遊客有機會深入埔里農村秘境，感受土地生命力，並精心規劃9條多元主題農村旅遊路線。

日管處副處長湯維堯表示，日月潭有優美景色，更是能慢下腳步貼近自然、深度體驗的旅遊好去處，包含水上活動、森林療癒與茶文化，盼更多人看見日月潭從湖面到森林、從紅茶文化到旅遊服務的多元面貌，路線主要聚焦自由行市場、親子族群及生態輕旅行愛好者。

農村水保署南投分署長傅桂霖說，為提供遊客更完善住宿服務，同時舉辦農村亮點場域與旅宿業媒合會，邀請具永續理念與服務量能合法旅宿業者參與，推動農遊資訊及服務資源整合，促進在地產業與農村旅遊場域深度合作，讓遊客舒適留宿、感受農村樸實。