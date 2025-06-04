醫療暴力事件層出不窮 5大醫界團體促強化法制

三軍總醫院近日發生醫療暴力事件，護理師遭病人徒手與硬物攻擊。5大醫界團體指出，現行醫療法實務執行仍存落差，法令震懾力與預防效果不足，呼籲立法院儘速安排審查進程。

中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等5大醫界團體共同發表聲明，強調醫療暴力零容忍，呼籲立法院儘速安排審查進程，並於這個會期內三讀通過「醫療法」修正案。

5大醫界團體指出，醫療法規定不得以暴力、脅迫、恐嚇、公然侮辱等方式妨礙醫療行為，違者可處新台幣3萬至5萬元罰鍰，或3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。然而實務執行層面仍存落差，法令震懾力與預防效果尚顯不足，難以有效遏止暴力事件層出不窮。

5大團體要求，加重對醫療暴力行為刑責，明定警政機關即時介入協處義務，提升執法效能與法律嚇阻力；醫療機構應強化院內安全與應變機制，包括設置常駐警力、優化監視系統、提升人員危機處置訓練，並妥善照護受害醫護的身心健康。

5大團體強調，主管機關應全面加強民眾宣導，深化社會對醫療人員尊重與理性就醫觀念認知。醫護不是情緒的出氣筒，醫院不是容忍暴力的場域，只有讓醫療人員在安全環境執業，才能守護全民健康與就醫權益。這不只是對醫療人員的保護，更是對醫療體系安全的重視。