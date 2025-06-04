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雨彈續炸中南部！通勤注意 8縣市豪、大雨特報恐下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
8縣市豪雨及大雨特報，下到晚上。聯合報系資料照
8縣市豪雨及大雨特報，下到晚上。聯合報系資料照

中央氣象署下午16時20分針對中部及南部8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今（４）日台南市、高雄市山區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，南投、雲林以南及台東地區（含綠島）有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨：台南市山區、高雄市山區、蘭嶼綠島。大雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。影響時間：04日下午至04日晚上。

高雄市 豪雨 氣象署 台南

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