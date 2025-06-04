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台鐵暑假周末3列自強增停福隆站 配合沙雕藝術季

中央社／ 台北4日電

為配合2025福隆國際沙雕藝術季及福隆生活節活動，台鐵公司今天宣布，暑假期間逢週六與週日，3列次自強號將增停福隆站。

因應國際沙雕藝術季及福隆生活節，台鐵為疏運旅客人潮，暑假週末將調整部分列車增停站別。

台鐵發布新聞稿表示，7月5日至8月31日暑假期間逢週六及週日，212次、170次及181次自強號增停福隆站，相關增停列車車次、時刻，可至台鐵公司網站和台鐵e訂通APP查詢。

福隆 台鐵

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