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婦人乳頭出血診斷良性瘤 醫警示小心癌變

中央社／ 苗栗縣4日電

1名婦人因單側乳頭出血、乳暈下方腫脹抽痛，就醫診斷為乳管內乳突瘤，醫師提醒，雖屬良性腫瘤，但若伴隨乳管非典型增生，癌變機率將提高4、5倍，定期檢查、追蹤格外重要。

苗栗縣大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵今天分享這起案例表示，患者45歲婦人，1年前開始出現左側乳頭斷斷續續出血情況，因未有硬塊或疼痛症狀不以為意，直到3個月前左乳暈下方開始腫脹，且抽痛頻繁才就醫。

醫師檢查發現，婦人左乳暈下有個約7x6公分的腫瘤，導致乳頭歪斜變形，且輕觸壓會有血狀分泌物滲出，安排手術切除腫瘤後，同時進行乳頭乳暈的微整型手術以恢復外觀，後續病理報告化驗為良性乳管內乳突瘤。

陳以涵表示，乳管內乳突瘤是從乳房的乳管上皮細胞增生而形成的良性腫瘤，好發於30至50歲婦女，發生率不低，約為2%至3%，可分為單一性或多發性，單一性乳突瘤約占90%，主要表現為乳頭血狀分泌物，且大多小於1公分，觸診、乳房攝影及超音波都不易偵測出來，可施行乳管攝影檢查，幫助定位腫瘤位置。

至於多發性乳突瘤則較少出現乳頭血狀分泌物，超音波檢查時可能會發現不規則脹大的乳管，透過乳房攝影則可能會有不規則分布的鈣化點。

陳以涵說，乳管內乳突瘤雖然為良性腫瘤，但若伴隨乳管有非典型增生，未來轉變成乳癌的機率會提高4至5倍。目前乳管內乳突瘤發生的原因仍不明，提醒女性朋友重視乳房自我檢查與定期追蹤，才能及早發現異常。

醫師 腫瘤

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