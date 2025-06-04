拖吊車業者籲省道免過磅獲回應 與交通部有3共識

拖吊車業者不滿道路救援時，省道仍須過磅，常出勤過磅就挨罰，昨天發起抗議並夜宿交通部，在與交通部協調後達成3共識，包括省道比照國道免過磅，業者今天收到公文後，下午已陸續撤離。

中華民國柴油車運輸總會昨天號召全國拖吊車業者，集結約70輛拖吊車包圍交通部，並高掛白布條，提出全面豁免超載過磅、撤銷不法罰單等訴求。

昨天交通部公共運輸及監理司司長林福山出面協調，由於高速公路局在民國109年針對拖吊車執行拖救任務，已同意免過磅，未來將推動法制化，修改高快速公路管制規則、道路交通安全規則，讓省道同樣免過磅。

林福山昨天也提出將在3個月內邀集地方政府討論，拖吊業者進入禁行大貨車路段遭取締的配套措施，以及業者可針對過往因執行拖救任務，因過磅超載遭舉發提出申訴，但拖吊業者考量因昨晚還未收到交通部公文，決定夜宿交通部。

拖吊車業者原先預計抗爭至6日，中華民國柴油車運輸總會理事長許宗玄告訴中央社記者，上午已收到交通部正式公文，將陸續撤離。

對於這次行動，許宗玄表示，「沒有絕對滿不滿意，最起碼訴求有達到一個程度」，他說，業者有讓交通部了解現階段大型拖吊車執行任務困難點。

許宗玄表示，這次最主要訴求為豁免過磅，以及拖吊業者進入禁行大貨車路段配套方案、罰單申訴救濟管道，在獲得回應後，這次抗爭行動將落幕。