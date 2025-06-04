小心了！加油習慣做1事最高罰10萬 中油示警：還會多吸26倍有害氣體

許多車主在加油時習慣性地將油箱加滿，甚至在油槍跳停後還要求繼續加油，但這樣的做法不僅會讓自己吸入更多有害氣體，還可能面臨《空氣污染防制法》，最高10萬元的罰款風險。

中油曾在臉書發文指出，油槍設有自動跳停裝置，當油箱達到一定容量，油氣開始逆流時，會立即停止輸油，防止油氣逸散。然而，一些車主會繼續強行加油，這樣做不僅會增加約3500至5500ppbv的總有機揮發物（TVOC）排放量，若加油後立即拔槍，還可能因為殘油未完全回收而使有害氣體飆升至26倍，等同於將毒氣當成日常吸入。

環境部在官網上也指出，這些油氣中常見的成分如苯、甲苯、二甲苯和乙苯，長期吸入可能會損害中樞神經，甚至增加致癌風險。不僅是車主，長期處於油氣環境中的加油站員工也面臨著巨大的健康威脅。

為了改善空氣品質並保障員工的工作安全，大多數加油站已安裝油氣回收系統，但若車主強迫加油導致油氣逸散，仍可能依據法律處以5000元至10萬元的罰款。

中油強調，加油時的「小小貪心」不僅可能讓你吸進看不見的毒氣，也未必能讓油真正加進車裡。當油氣回收裝置已經達到飽和，多餘的油氣會逸散到空氣中，而車主還得照價付錢，這樣等於花錢吸毒。中油提醒，油槍跳停後就該停手，這才是真聰明！