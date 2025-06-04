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新冠疫情再飆！上周重症破百例 醫籲：定期補打疫苗

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
上周新增了新冠肺炎132例重症，創下今年以來單周新高，醫師呼籲定期補打疫苗。圖為醫院排隊等待領藥民眾。聯合報系資料照
上周新增了新冠肺炎132例重症，創下今年以來單周新高，醫師呼籲定期補打疫苗。圖為醫院排隊等待領藥民眾。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情持續上升，上周就診人次達6萬2755，其中，新增了132例重症，創下今年以來單周新高。嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主治醫師方科智表示，從這一波的疫情來看，民眾對於防疫的警戒心已經下降，雖然多數確診者為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。

方科智說，近期許多民眾身體不適掛急診，快篩陽性再轉至胸腔內科治療，有些服用抗病毒藥物後緩解病情，但也有少數人在接受治療時惡化，或出現新的症狀。他強調，雖然現在是與「病毒共存」的後疫情世代，但病毒不會消失，且隨著疫情變化起伏，若全民疫苗接種率低，自然達不到群體免疫。

許多民眾好奇，已經接種3、4劑疫苗了，甚至也感染過，為什麼還要補打？方科智說，接種疫苗產生的抗體會隨著時間下降，一般免疫力正常的人，可能僅有輕症或是無症狀，但是高風險族群有重症風險，可能出現呼吸困難並進展至嚴重肺炎、多重器官衰竭、休克等。

方科智說，新冠肺炎已經調降防疫等級，但病毒引起的症狀大同小異，包括發燒不退、肌肉痠痛、腹瀉、惡心嘔吐等。「經過3、4年前的大流行，民眾可能記憶模糊，所以鬆懈了防疫以及施打疫苗的重要性。」他提醒，每年仍應固定施打新冠疫苗，防範當季的病毒，就像預防流感的態度一樣。

不少人反映「反正都會得，所以疫苗不需要認真打」。方科智強調，身體不會隨時都保持在最佳狀態，施打疫苗是預防重症，且年輕力壯的患者可能本身沒影響，但病毒傳染給其他家人，會讓疫情如滾雪球般擴大。

民眾不想施打疫苗的原因，主要是害怕副作用，方科智說，無論是否選擇接種皆予以尊重，但65歲以上長輩及慢病性患者是新冠併發重症的高風險族群，若有症狀應立即就醫，服用抗病毒藥物有助於縮短病程、防止病程變嚴重。

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