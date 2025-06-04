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COVID-19疫情升溫 雲林今年已4人死亡皆未接種疫苗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今年至今已有26例新冠肺炎併發重症，其中4人死亡，圖為台大雲林分院今年二月急診候診情況。圖／本報資料照
雲林縣今年至今已有26例新冠肺炎併發重症，其中4人死亡，圖為台大雲林分院今年二月急診候診情況。圖／本報資料照

國內COVID-19疫情升溫，雲林縣截至上周確診併發重症26例，其中4人死亡，皆為60歲以上長者，且未接種JN.1疫苗，雲林縣衛生局呼籲65歲以上長者及高風險族群盡快接種疫苗。

COVID-19疫情升溫，疾管署預估疫情可能將在6月下旬達到高峰，雲林縣議員鍾明馨今在議會質詢關心縣內疫情現況及防疫措施，衛生局長曾春美表示，雲林縣今年至今確診併發重症26例，其中4人死亡，皆為60歲以上長者，且未接種JN.1疫苗。

曾春美表示，接種疫苗可有效預防COVID-19併發重症，縣內65歲以上接種第一劑比例25.56%，高於全國平均15.85%，目前縣內疫苗庫存充足，全縣有116家醫療院所提供疫苗接種，呼籲重症高危險群，包括65歲以上長者、患有慢性病等民眾盡早接種疫苗。

衛生局也在官網公布縣內提供快篩的16家醫療院所及53家販售家用快篩試劑藥局名單，及31家口服抗病毒藥物合約機構名單，民眾可自行上網查詢，提醒民眾進出醫院、搭乘大眾運輸工具或進出公共場合盡可能配載口罩。圖

衛生局 疫苗 疫情 新冠肺炎 COVID-19

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