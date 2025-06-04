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桃機第三跑道分期施工環差過關 補正埤塘碳儲存量

中央社／ 台北4日電
桃機公司重擬第三跑道施工規劃，分3期提出最大作業面積需求，環差案今天審查。圖／聯合報系資料照片
桃機公司重擬第三跑道施工規劃，分3期提出最大作業面積需求，環差案今天審查。圖／聯合報系資料照片

桃園航空城先建後遷完成時間調整為115年12月，桃機公司重擬第三跑道施工規劃，分3期提出最大作業面積需求，環差案今天審查。環委要求計算埤塘碳儲存量，建議補正後通過。

環境部召開環境影響評估審查委員會第33次會議，審查「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第三次環境影響差異分析報告」。

開發單位桃機公司表示，這次申請變更，是配合實際作業需求調整施工作業面積及施工裸露面積。包含第1期 （零星區域施工）施工作業面積150公頃、施工裸露面積110公頃；第2期（跑滑道工程）施工作業面積300公頃、施工裸露面積195公頃；第3期（其他設施工程） 施工作業面積150公頃、施工裸露面積110公頃。

桃機公司說明，此計畫為桃園航空城區域計畫一環，屬桃園市大園區，位於桃園國際機場既有北跑道北側；主因是用地取得方式及期程再度調整，由於先建後遷完成時間調整為民國115年12月，需重新研擬施工規劃，分3期提出最大作業面積需求。

根據資料，開發範圍內共3口埤塘，其中1口已經處理完成，剩餘2口面積約32公頃，預估底泥量約30萬方。環評委員要求強化說明埤塘底泥分期挖除、翻曬暫置等管制措施。

桃機公司說明，先前工程已完成1口埤塘底泥翻曬，與最近敏感點竹圍國中、與第二航廈距離分別為1.6公里、1.2公里，期間未獲民眾及旅客反映異味問題；後續2口埤塘處理前，會進行性質檢測，分析硫、氮含量，依性質決定是否須進行預處理或混拌，單次處理以5萬方為上限，降低對周遭敏感點的影響。

環委指出，埤塘底泥有機碳含量非常高，開發單位回覆說找不到國內研究而無法估算，「非常奇怪」，如內政部國土署城鄉發展分署就有相關檢測方法。

環委要求開發單位依國內研究成果，估算埤塘碳儲存量；另外，曝曬前應針對埤塘底泥進行重金屬檢測，若超過土壤污染管制標準，則不得做為植栽覆土。此案建議補充修正後通過。

桃機 桃園

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