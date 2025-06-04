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罹致命周產期心肌病變 彰基成功搶救高齡產婦及雙胞胎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心表示，彰基承擔高危險妊娠及早產兒照護重任，新生兒科每年照護逾200位早產兒，必須藉由團隊高效率協作與專業醫療才能守護孕婦與寶寶的健康。圖／彰基提供
彰基醫學中心表示，彰基承擔高危險妊娠及早產兒照護重任，新生兒科每年照護逾200位早產兒，必須藉由團隊高效率協作與專業醫療才能守護孕婦與寶寶的健康。圖／彰基提供

彰化縣一名35歲孕婦透過人工生殖成功懷上雙胞胎，在第34周受剖腹產手術，滿心期待新生命到來時，卻診斷罹患罕見又致命的周產期心肌病變，差點粉碎希望，經彰化基督教醫院經過10天搶救後，母子均安，順利出院。

彰化基督教醫院婦產科主任楊珮音表示，周產期心肌病變是一種罕見（約1/10000）又非常危險的疾病，尤其好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦，若未及時發現與治療，可能導致嚴重的併發症，甚至危及生命。隨著晚婚及人工生殖的增加，此類病例正逐年升高。

彰基指出，這位孕婦在懷孕22周時，被轉診至彰化基督教醫院婦產科主任楊珮音的門診，儘管孕期中期診斷出妊娠糖尿病，她仍以堅強的毅力透過良好飲食控制，維持穩定的血糖，但到了32周時，她卻開始出現血壓升高、水腫及呼吸困難等症狀，經診斷為子癲前症合併肺水腫的高風險情況，必須立即住院接受治療。

與家屬謹慎溝通後，她在34周時，接受剖腹產手術，卻在生產當晚，突然急性呼吸困難，即便接受高濃度氧氣治療仍無法緩解，迅速惡化為呼吸衰竭，情況萬分危急，隨時有死亡的風險，彰基醫療團隊緊急成立醫療小組，由婦產科、心臟科及加護病房主治醫師群組成團隊全力搶救。

彰基指出，這名孕婦經插管並轉入加護病房後，醫療團隊快速診斷出產婦罹患罕見且致命的「周產期心肌病變」，立即採取正確的治療，終於在10 天的加護病房搶救下，產婦心臟功能逐漸恢復，順利於手術3周後出院。新生雙胞胎雖然是晚期早產兒，但在彰基兒童醫院專業團隊照顧下，體重也逐步增加，順利出院。

彰基總院長陳穆寬表示，彰化基督教醫院是雲林、彰化、南投地區唯一的醫學中心，搶救守護高危險孕產婦及新生兒的生命是無可旁貸的社會責任，此次藉由團隊高效率協作與專業醫療才能把產婦從鬼門關搶救回來，提醒所有準媽媽們，懷孕期間若出現異常症狀，務必尋找合適的醫療院所就醫，守護自己與寶寶的健康。

彰基婦產科主任楊珮音表示，周產期心肌病變罕見又致命，好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦。圖／彰基提供
彰基婦產科主任楊珮音表示，周產期心肌病變罕見又致命，好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬指出，彰基為雲彰投唯一醫學中心，以多專科團隊整合搶救高風險孕產婦及新生兒，此次藉由團隊高效率協作與專業醫療才能把這名產婦從鬼門關搶救回來。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬指出，彰基為雲彰投唯一醫學中心，以多專科團隊整合搶救高風險孕產婦及新生兒，此次藉由團隊高效率協作與專業醫療才能把這名產婦從鬼門關搶救回來。圖／彰基提供

孕婦 團隊

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