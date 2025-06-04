罹致命周產期心肌病變 彰基成功搶救高齡產婦及雙胞胎

彰化縣一名35歲孕婦透過人工生殖成功懷上雙胞胎，在第34周受剖腹產手術，滿心期待新生命到來時，卻診斷罹患罕見又致命的周產期心肌病變，差點粉碎希望，經彰化基督教醫院經過10天搶救後，母子均安，順利出院。

彰化基督教醫院婦產科主任楊珮音表示，周產期心肌病變是一種罕見（約1/10000）又非常危險的疾病，尤其好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦，若未及時發現與治療，可能導致嚴重的併發症，甚至危及生命。隨著晚婚及人工生殖的增加，此類病例正逐年升高。

彰基指出，這位孕婦在懷孕22周時，被轉診至彰化基督教醫院婦產科主任楊珮音的門診，儘管孕期中期診斷出妊娠糖尿病，她仍以堅強的毅力透過良好飲食控制，維持穩定的血糖，但到了32周時，她卻開始出現血壓升高、水腫及呼吸困難等症狀，經診斷為子癲前症合併肺水腫的高風險情況，必須立即住院接受治療。

與家屬謹慎溝通後，她在34周時，接受剖腹產手術，卻在生產當晚，突然急性呼吸困難，即便接受高濃度氧氣治療仍無法緩解，迅速惡化為呼吸衰竭，情況萬分危急，隨時有死亡的風險，彰基醫療團隊緊急成立醫療小組，由婦產科、心臟科及加護病房主治醫師群組成團隊全力搶救。

彰基指出，這名孕婦經插管並轉入加護病房後，醫療團隊快速診斷出產婦罹患罕見且致命的「周產期心肌病變」，立即採取正確的治療，終於在10 天的加護病房搶救下，產婦心臟功能逐漸恢復，順利於手術3周後出院。新生雙胞胎雖然是晚期早產兒，但在彰基兒童醫院專業團隊照顧下，體重也逐步增加，順利出院。