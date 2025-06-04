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綠島潛點小丑島生態起死回生 4年監測見證生命力

中央社／ 花蓮縣4日電

綠島知名潛點「小丑島」109年起因漁港修復工程、強降雨及颱風等導致泥沙覆蓋，衝擊生態，東管處長期監測發現，生態漸恢復，為海洋保育、永續觀光及環教提供重要參考。

「小丑島」因有大面積海葵覆蓋，吸引白條雙鋸魚（俗稱小丑魚）與三斑圓雀鯛等魚類棲息而得名。

觀光署東部海岸國家風景區管理處今天發布訊息表示，自民國105年起持續推動轄內海域生態調查與潛點影像紀錄，今年度綠島調查傳來令人振奮好消息；依據所委託的台灣珊瑚礁學會所進行調查結果顯示，知名潛點「小丑島」生態環境正逐漸恢復，重現豐富生命力。

東管處指出，自109年起，「小丑島」受鄰近碼頭工程與劇烈氣候影響，大量泥沙覆蓋礁石，加上海溫長期偏高，導致海葵與珊瑚出現嚴重白化與死亡，魚類幾乎失去蹤跡，生態一度面臨嚴重退化。

調查團隊歷時約4年，透過定點觀測與水下影像紀錄，完整記錄此區海域從受損到逐步修復過程；最新調查成果及影像紀錄顯示，固著生物如海葵的分布已逐漸恢復穩定，白條雙鋸魚及三斑圓雀鯛等定棲性指標性魚種數量漸增，顯示環境正朝向健康狀況發展。

東管處表示，這批珍貴水下影像，不僅勾勒出一條見證自然恢復力的生態時間軸，也為海洋保育、永續觀光及環境教育提供重要參考。

東管處指出，透過長期潛點監測與水下影像紀錄，不僅能持續掌握海洋生態變化，也有助於各部門公共建設與環境管理政策參考；未來將持續與學術單位及在地團隊合作，透過定期調查與資料共享，深化對潛點生態的理解與守護，同時逐步導入低擾動、尊重自然生態友善旅遊，推動旅遊與保育並行，邁向真正海洋永續觀光。

珊瑚礁 海葵 永續

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