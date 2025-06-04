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唐獎統計6屆得主服務單位 哈佛10名居冠

中央社／ 台北4日電

唐獎基金會統計過去6屆唐獎得主的服務單位、畢業學校，來自美國哈佛大學的有10名，不但人數最多，獎項分布也最多元，4個獎項都有人獲獎。人數次多的是耶魯大學，共有5名。

唐獎基金會今天發布新聞稿指出，過去6屆共選出39名得主（包含3個非政府組織），得主大都來自世界排名百大的學術機構。人數最多的包括美國哈佛（10名）、美國耶魯（5名）、英國牛津（4名）、美國加州大學柏克萊分校（4名）、美國加州大學聖地牙哥分校（4名）、美國哥倫比亞大學（4名）、英國劍橋大學（3名）、日本大阪大學（2名）。

擁有一名唐獎得主的大學非常多，包括台灣大學，來自2024年漢學獎得主許倬雲。

哈佛大學不但獲獎得主最多，獎項分布也很多元，永續發展、生技醫藥、漢學獎和法治獎都有人獲獎，展現了廣大的學術影響力。例如首屆（2014年）漢學獎得主余英時，當時就是在哈佛任教；2022年永續發展獎得主傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）也是在哈佛服務。

唐獎統計目前共有10名女性獲得唐獎，占28%，高於諾貝爾獎的6%。值得一提的是，6屆生技醫藥獎得主中，有3屆得主後續又獲得諾貝爾獎肯定，唐獎基金會認為，這顯示作為創立僅13年的世界大獎，唐獎的高度和聲譽已不言而喻。

美國 唐獎 哈佛大學

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