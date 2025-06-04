護理荒加上健保新制釀「門診限掛」 醫籲提前6至8周預約

今年健保個別總值新制上路，每家醫院的總額以去年同期量能為基礎，加上成長幅度計算額度，若是超過會打折給付，甚至不給付。中山醫學大學附設醫院婦產部達文西中心主任沈煌斌表示，門診限號已難辨是護理人力荒導致，還是新制影響。建議民眾如果要預約手術或是門診，應提前6至8周預約。

全台健保6個分區，除台北區以外，其餘第一季開始實施個別醫院總額，今年第一季預估點值分別為台北0.9349元、北區0.9519元、中區0.9413元、南區1.0018元、高屏區1.0016元、東區1.0168元，全區則是0.9594元，都比去年第一季高。

沈煌斌說，今年護理荒狀況特別嚴峻，不少手術因為缺人，難以承接過多手術。門診同樣遭遇缺人危機，自己門診從去年開始「限掛」，以前一次可以看約70人個病人，現在約看40多位，看診時間從6小時縮短至4小時，就是怕護理人員過度加班。

沈煌斌指出，大環境通膨劇烈，但醫事人員薪資沒有獲得同等調整，醫院外的工作選擇又多，如外送、美容業等不用輪三班忍受高壓，自然會讓人力流失。「就像是先有雞還是先有蛋的問題一樣，兩者互相影響」，很難斷定現在醫療院所限號、手術延後，到底是人力不夠，還是新制上路影響。

沈煌斌表示，民眾應平時就養成良好健康管理習慣，並盡早與醫師預約門診或檢查，不要等到情況僅情才就醫，若要緊急開刀，但平時開刀房已排滿就很難安插臨時病人。他建議病人至少提前6到8周預約，否則就算醫師想幫忙，也不一定有開刀房、護理師等。

沈煌斌說，十多年前中部也曾經一度有過個別總額，但是現在缺人狀況更慘，健保現在制度若不引入新財源，繼續以個別總值新制實施護理人員薪資不改善，人才流失，讓人力不夠的醫院，減少看診、延後手術，反而保障點值，薪資結構更沒有機會調整。