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陳秀熙估至6月新冠中重症累計逾7千例 8月恐有新變異株

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙則提出最新推估，以現行變異株NB.1.8.1分析，截至6月底全台將有91萬人染疫，其中約2成病人需用抗病毒藥物，重症住院人數累計7607人。本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙則提出最新推估，以現行變異株NB.1.8.1分析，截至6月底全台將有91萬人染疫，其中約2成病人需用抗病毒藥物，重症住院人數累計7607人。本報資料照片

衛福部疾管署預估，截至8月底將有180萬人染新冠。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙則提出最新推估，以現行變異株NB.1.8.1分析，截至6月底全台將有91萬人染疫，其中約2成病人需用抗病毒藥物，重症住院人數累計7607人，至7月初因年輕族群染疫人數眾多，形成群體免疫，疫情可望趨緩，「但隨感染人數增加，8月可能又有新變異株出現。」

目前全球主流新冠病毒株，為Omicron變異株衍生的LP.8.1病毒株，陳秀熙表示，亞洲國家如中國大陸、香港、南韓等，日前開始出現NB.1.8.1疫情，且蔓延至日本、新加坡及台灣，該變異株成為目前我國主要流行變異株，它具有免疫逃脫能力，且不論是LP.8.1.1變異株，或NB.1.8.1變異株，均具有非常高傳染力與傳播力，後者傳播力為前者1.5倍之多。

陳秀熙表示，NB.1.8.1中和抗體產生能力下降約1.5至1.6倍，代表該病毒株具有較強的免疫逃脫能力，根據公衛模型推估，NB.1.8.1截至6月底，將造成全台91萬人染疫，且中重症住院人數達7607人，預估需優先接種疫苗，以降低重症死亡風險的高齡、免疫低下等族群，高達60萬人，且染疫人數中約20%、共18萬人需使用抗病毒藥物治療，國內門急診配置需預作準備。

民眾染疫後，雖不至於重症住院，但也非輕症，需通報「嚴重症狀者」，截至6月底將有8萬人，陳秀熙表示，與中重症住院病人相同，出現嚴重症狀者，屬高風險族群，應藉由提升此族群疫苗覆蓋率，與抗病毒藥物即時介入，以降低中重症發生風險，據他觀察，本次疫情染疫族群有「2個極端」，年輕人染疫很快就好，年長者則風險較高。

疾管署預估，截至8月初我國將有171萬人染疫，至8月底累計染疫人數將突破180萬人。陳秀熙表示，他的推估是以NB.1.8.1為基礎，每一病毒株流行時間約2.5個月推算，因此僅計算至6月底，盼能提醒國內醫療量能準備，先解決眼前問題，且隨染疫年輕民眾攀升，預估7月初國內可形成群體免疫，疫情隨後趨緩，但由於染疫人數增加，病毒容易突變，8月初開始，恐會有新變異株出現，必須密切關注。

陳秀熙 病毒 Omicron變異株

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