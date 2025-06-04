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台中榮總被「斷頭」3億元 石崇良：實際收入增2.5億元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，台中榮總今年第一季申報成長高達10%，在病床沒有大變動、醫事人力也沒有大變動下，成長相當高，真正實際收益將去年同期增加2.5億元。本報資料照片
衛福部健保署長石崇良說，台中榮總今年第一季申報成長高達10%，在病床沒有大變動、醫事人力也沒有大變動下，成長相當高，真正實際收益將去年同期增加2.5億元。本報資料照片

衛福部健保署今年推動個別醫院總額，除了台北區，其他五個分區先於第一季實施，營收報告出爐，健保點值均優於去年同期，南區、高屏區、東區每點更高於一元，但至少兩家醫學中心因醫療服務爆量而被斷頭，台中榮總影響最大，盈餘約減少三億元，彰化基督將醫院則遭扣一億多元。對此，健保署長石崇良今天親自說明，此兩家醫院健保給付成長均高於去年同期。

個別醫院總額是以去年同期的醫療服務量能為基準點，乘以成長幅度，如健保申報點數超過原先額度，依「三階段折付制度」逐級打折，一旦爆大量超過三階段，將完全不予給付。台中榮總今年第一季遭健保斷頭約3億元，引發不少醫師批評，胸腔科醫師蘇一峰就說，政府有錢搞綠電、改中正路路名、推大罷免，但健保給付卻要賴帳。

外界關注，個別醫院總額實施後，台中榮總盈餘約減少3億，彰化基督將醫院則遭扣1億多元。石崇良說，由於中區包括台中、彰化、南投各醫院為今年第一季正式實施個別醫院總額，今年第一季中區健保總額為261.35億元，相較去年246.38億元增加近15億元，達14.97億元，成長率6.08％。

石崇良說，若以台中榮總今年第一季健保申報37.64億點，實際收入為34.37億元，其實收比率（點值）達0.9132，相較去年第一季申報點數35.68億點，收入31.85億元，實收比率0.8916，申報點數增加3億點左右，金額多2.5億元，成長率7.9%已超過整體中區成長率。

石崇良指出，台中榮總今年第一季申報成長高達10%，在病床沒有大變動、醫事人力也沒有大變動下，成長相當高，而台中榮總所稱的「斷頭」應該是指，今年第一季健保申報37.64億點，與實際收入34.37億元之間的差異，但真正的實際收益增加2.5億元。由於，台中榮總為醫學中心，也是很重要的後送轉診最後一線，其急重症、癌症治療都會給予保障，並將進一步實際到醫院審視。

至於，彰化基督教醫院今年第一季整個收入較去年同期增加1.39億，成長率達7.32%，實收比率（點值）達0.9338較去年同期0.9028增加。

石崇良說，個別醫院總額今年達第一季上路，中區是第一次實施，可能各個醫院有的還不熟悉，因過去各區醫療院所一直衝量，一起「吃大鍋飯」一起被打折、點值被稀釋，現在希望醫院自主加強管控自行調整、檢視哪一些是不必要或可以減少的服務，而醫事人員關注的不再是薪資，工作負荷太重也是一個問題，服務量能調控後，適當的讓醫事人員減壓 ，讓個別醫院總額能持續成長。

石崇良呼籲，民眾也應配合調整，不要有品牌迷思，一直往醫學中心就醫，造成醫療資源的排擠，另一方面有些檢查也不要那麼急，有些是可以等候的，應透過適當排程，希望民眾一起來配合。

健保署今最新公布「個別醫院總額」第一季初步執行成果，正式結算將於9月公布。石崇良說，以醫院總額估算，台北區點值為0.9349、北區0.9519、中區0.9413、南區1.0018、高屏區1.0016、東區1.0168，相較去年同期台北區0.8976、北區0.9048、中區0.8953、南區0.9505、高屏區0.9533、東區0.9445，均有所上升。今年健保總額較去年增加531億元，目前尚未加入政府挹注專款費用，各分區醫院平均點值較去年都有成長

另，以各項總額估算，醫院總額全區平均為0.9594、西醫基層總額0.9462、牙醫總額1.0172、中醫總額0.9777、透析總額0.9709，相較去年醫院總額0.9148、西醫基層總額0.978、牙醫總額0.9662、中醫總額0.9067、透析總額0.9295。石崇良說，以今年第一季來說，除了西醫基層總額外，其他總額平均點值每點都超過0.95。

衛福部健保署最新公布「個別醫院總額」第一季初步執行成果，正式結算將於9月公布。圖／衛福部健保署提供
衛福部健保署最新公布「個別醫院總額」第一季初步執行成果，正式結算將於9月公布。圖／衛福部健保署提供

石崇良 台中榮總 健保署

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