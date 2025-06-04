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日月潭舉辦亞洲首場環法自行車挑戰賽 去年吸引3千人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
今年環法挑戰賽再次於日月潭舉辦，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。記者胡瑞玲／攝影
今年環法挑戰賽再次於日月潭舉辦，今天中午12時開放第二階段報名，共計5000個名額，盼吸引逾3500人參加，預估今年將有逾40個國家選手參賽。記者胡瑞玲／攝影

全球最具歷史與知名度的自行車賽事Tour de France（環法自行車賽），為了給業餘車迷也能體驗環法賽最高規格的自行車活動，推出「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽），2024年首度在台舉辦「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」即吸引來自全球30個國家，約3,000多名車友報名參加。

觀光署表示，第二屆「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」將於2025年10月18日於向山遊客中心正式開騎，活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，觀光署邀請全球熱愛自行車運動的高手前來參加經環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）所認證的二級路線，體驗猶如環法車手般的騎乘經驗。同時也邀請喜愛自行車旅遊的民眾參加經CNN評選為全球十大最美自行車道的經典環湖路線，以20公里的速度享受日月潭絕美的湖光山色。

觀光署說明，Tour de Frace（環法賽）為全球最受關注的自行車賽事，其中「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）聲量與全球參與人次也隨逐年成長，今年「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」為2025年亞洲的首站，在電動輔助自行車盛行的趨勢下，本屆挑戰賽更是全球首度將電輔車組加入賽事組別，讓更多的國際車友能有機會參加世界級自行車活動。而本次104公里的挑戰組總成績冠軍得主，更有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2026環法世錦賽參賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下，讓台灣用自行車和世界交朋友。

此外，觀光署提到，台灣作為聞名國際的自行車王國，活動開放報名至今已經累積超過30國自行車好手完成報名，參賽者來自世界各地，將共同以自行車體驗福爾摩沙之美！「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」持續將台灣的自行車聲量再度推向國際高峰，同時也將日月潭帶上國際舞台，吸引更多國際旅客前來踩點，以自行車體驗最友善環境的永續旅遊目的地。

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觀光 自行車 日月潭

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