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排便不順才想起它？益生菌怎吃最有效 醫曝5關鍵：臨時抱佛腳沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
益生菌示意圖。（聯合報系資料照片）
益生菌示意圖。（聯合報系資料照片）

隨著追求健康的風氣盛行，不少人養成了吃保健食品的習慣，益生菌就是一種常見品項。許多人只有在腸胃不適、排便不順時才會想起益生菌的存在，究竟如何補充益生菌才是正確的，林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出了5大關鍵。

李柏賢醫師在臉書發文指出，想要益生菌發揮效果，「是有方法的」。首先，益生菌要天天補充才有效。益生菌就像「旅客」，只會在腸道內短暫停留，「別期待吃幾次就能改變體質」。李醫師建議持續服用1到3個月，這樣才能維持好菌優勢，幫助原生菌叢逐漸回到健康狀態。

其次，要選擇適合自己的益生菌。李醫師表示益生菌的種類很多，功效也大不相同，從幫助排便、穩定情緒到調節免疫都有，需要自己身體需要的那一株菌才能發揮最大效果。此外他也提醒，只有「健康食品小綠人標章」的產品才能合法宣稱自己有保健功效，要警惕一些商家的虛假宣傳。

第三，要小心「瀉藥假扮益生菌」。一些主打服用後「通體舒暢」的益生菌，有可能添加了番瀉葉、氧化鎂等瀉劑成分來刺激排便，長期服用可能使腸道產生依賴，甚至導致黑腸症。

第四，要掌握正確的服用方式。服用益生菌時，要搭配溫水，超過40°C的水可能讓活菌陣亡。要在飯前還是飯後服用也要依照產品特性，如果是膠囊類、能確保益生菌順利抵達腸道的，建議空腹吃；較不耐酸、無特殊包覆的菌株則建議飯後服用。另外，如果有在吃抗生素，那至少要隔兩個小時再吃益生菌，因為抗生素「不分敵我」，可能會把好菌一起消滅。

最後，李醫師強調，益生菌只能起保健作用，如果真的出現病症，還是要及早尋求醫生的幫助。

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