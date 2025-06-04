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國家級警報響！台中太平山區暴雨 大雷雨續轟4縣市

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國家級警報響！台中太平山區暴雨 大雷雨續轟4縣市

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受滯留鋒面及西南風影響，南投縣、台中市、雲林縣、彰化縣大雷雨。記者葉信菉／攝影
受滯留鋒面及西南風影響，南投縣、台中市、雲林縣、彰化縣大雷雨。記者葉信菉／攝影

中央氣象署發布南投縣、台中市、雲林縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台中市太平區發布山區暴雨，氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午3時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署 暴雨 台中市

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