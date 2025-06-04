國家級警報響！台中太平山區暴雨 大雷雨續轟4縣市

隨著追求健康的風氣盛行，不少人養成了吃保健食品的習慣，益生菌就是一種常見品項。許多人只有在腸胃不適、排便不順時才會想起益生菌的存在，究竟如何補充益生菌才是正確的，林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出了5大關鍵。

2025-06-04 14:47