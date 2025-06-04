購買香菇、花生、米注意！高雄關：勿郵寄未開放進口的大陸食品
近來有民眾郵寄未開放准許進口之大陸食品來臺而遭查獲，高雄關強調，常見的跨境購買未開放進口食品，包括香菇、花生、粉條、米，茶葉部分也只開放普洱茶，提醒民眾進口前先查明輸出入規定。
高雄關表示，目前中國大陸食品如香菇、花生、粉條、米等輸入規定為「MW0」，即大陸物品不得輸入；大陸茶葉現僅開放普洱茶進口，其餘綠茶、紅茶、烏龍茶等均不得輸入。郵寄未開放進口食品需檢附經濟部國際貿易署專案輸入許可文件，且不適用少量免證進口規定。
該關進一步說明，於「中華民國輸出入貨品分類表」之「輸入規定」欄內列有「MW0」代號者，為「大陸物品不准輸入」項目；列有「MP1」代號者，屬於「大陸物品有條件准許輸入」項目；至未列有「MW0」或「MP1」代號者，則為「大陸物品准許輸入」項目。
高雄關呼籲，民眾切勿跨境購買未開放進口食品，郵寄中國大陸產製食品前，可先洽詢貿易署或至該署貨品分類及輸出入規定之「進口大陸物品查詢」網頁，查明是否為准許進口之貨品，以免觸法受罰。
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