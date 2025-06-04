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短延時強降雨來了！中南部5縣市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣、台中市，持續時間至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台中市霧峰區、太平區。彰化縣田中鎮、二水鄉。南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉。雲林縣斗六市、古坑鄉、林內鄉。嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉、阿里山鄉。
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