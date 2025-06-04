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屏東海生館世界海洋日 「魚樂無窮」登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

每年6月8日是聯合國訂定的「世界海洋日」，海洋生物博物館以「魚樂無窮」為主題，重磅推出一系列寓教於樂的活動，結合科技互動、教育推廣與保育實踐，內容包含海洋主題DIY、VR體驗、公益義賣、淨灘行動與專題講座，將複雜議題轉化為易於理解的互動學習。

更特別加碼推出「夜宿海生館四人同行一人免費」6月7日至8日限時報名優惠，讓民眾從睡前到夢裡都與海洋相伴！邀請大小朋友一起探索海洋祕密，喚起大眾對海洋環境保護的重視，鼓勵民眾從實際參與保育行動認識海洋保育，為海洋生態永續盡一份心力！

活動當日特別設置多項教育推廣攤位，透過珊瑚礁生物3D列印彩繪、珊瑚苗圃復育DIY、水下環景VR體驗等多元方式，讓參與者以沉浸式體驗瞭解海洋生態與保育知識。館方特別引進高畫質4K攝影機，透過VR頭盔模擬水下環境變化。除此之外，當天亦將舉辦公益義賣，義賣所得將全數用於鯨豚與海龜擱淺救援、友善賞鯨推動、生態調查與保育出版等相關工作單位。

上午則有淨灘活動，號召民眾親身走上海灘，清理海廢，在這個屬於海洋的日子，我們一起還給大海最純淨的美麗。在珊瑚王國館2F南藍繫語也邀請成功大學王浩文老師舉辦講座，分享臺灣35年海洋保育歷程，反思當前科學數據缺口與政策挑戰，帶領民眾以理性和行動回應海洋危機。

生態 珊瑚

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