梨山賓館前蔣中正銅像將換室內站 圓環改成裝置藝術

梨山賓館前蔣中正脫帽銅像將移到賓館室內，圓環改成裝置藝術區，預計今年底完工，參山處長曹忠猷表示，現有圓環將改造成裝置藝術區，他說蔣中正銅像是歷史文物，移到賓館室內供遊客參觀，銅像旁將新立說明牌說明銅像由來和中橫開拓史。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，說明將保留並妥善保管蔣中正銅像，移到梨山賓館文物館供參觀，國旗將往圓環區後方挪移，以利裝置藝術的整體規劃；曹忠猷說，新的裝置藝術預計今年底完工，由書法大師的書法結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標。

梨山賓館前脫帽蔣中正銅像，銅像下方註明民國65年設立，「梨山各界恭建」，原本外傳在各地中正路要改名時，此處蔣中正銅像可能也會被移到別處，現在證實銅像會保留在梨山賓館後，有民眾說「還好只是室外改換到室內站」。