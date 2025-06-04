後龍好望角近來成賞花秘境 百合花卻遭遊客取景破壞

苗栗縣後龍鎮公所近年在好望角周邊栽種野百合與鐵砲百合，總數達4萬株，近來正值花期，賞花人潮絡繹不絕；不過，端午連假過後，民眾發現路旁鐵砲百合遭到踩踏破壞，公所呼籲民眾保持公德心，賞花但勿辣手摧花。

後龍鎮公所表示，好望角風景區為縣內熱門景點，由於近來百合花綻放，吸引遊客前來賞花取景打卡，在多個臉書社團上還被網友封為新賞花秘境追捧。端午連續假期期間天氣良好，大批遊客湧入好望角，但部分遊客為了拍攝美照，直接踩進花叢當中，步道旁也有許多百合遭到破壞。

花況從好望角路口處就開始「迎賓」，很多遊客剛下車第一感覺除了視覺感受，就是驚呼「好香喔！」，紛紛沉醉在空氣中瀰漫滿滿的百合花香。由於現場除了花株遭到踩踏，甚至有遊客直接將花摘走，相當可惜，公所也只能呼籲遊客保持公德心。