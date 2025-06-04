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護腎從小建立觀念 醫師入校教小學生3大線索關心健康

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰現場傳閱各種市售零食包裝，引導孩子觀察營養標示中的鈉含量。圖／門諾醫院提供
門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰現場傳閱各種市售零食包裝，引導孩子觀察營養標示中的鈉含量。圖／門諾醫院提供

為讓護腎觀念從小紮根，門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰受邀前往明廉國小，解說腎臟對人體的重要功能，更請學生回想自己的尿液顏色等，檢視有沒有可能生病等，也傳輸少鹽健康飲食概念，透過生動比喻、互動遊戲及生活化示範，讓孩子們學習保護腎臟的撇步。

門諾醫院今天表示，活動一開始，醫師李坤峰以「高低示範」圖，帶領學生觀察人體左右腎臟位置差異，腎臟雖然只有約150公克，卻肩負調節水分、平衡電解質、排除毒素等多項關鍵任務，每次心臟輸送的血液中，有20%至25%的血液都流向腎臟，僅次於大腦，更有「血液大戶」的名號。

李醫師更搖身一變成為「尿液偵探隊長」，邀請學生從尿液的味道、泡泡、顏色三大線索，觀察身體變化，例如味道太重可能與飲水量不足有關、泡泡超過10分鐘不散，可能是蛋白尿警訊、尿液顏色若異常也可能與食物色素或疾病有關。

根據醫師建議，10歲以上兒童每天應攝取約1.8至2公升水，若以一杯水200cc計算，大約一天要喝9至10杯水。醫師提醒，白開水為最佳選擇，市售含糖飲料、紅茶、咖啡則應減量，減輕腎臟負擔。

為讓學生理解日常飲食中的「鹽」藏在哪裡，李醫師現場傳閱各種市售零食包裝，引導孩子觀察營養標示中的鈉含量，在認識「高鈉陷阱」的同時，也建立「少鹽飲食」的正確觀念。

明廉國小學務主任潘建宏說，日常生活中常見炸物、手搖飲與高鈉零食充斥，飲食習慣若未及早建立正確觀念，恐將對孩子的腎臟健康造成長期影響。感謝門諾醫院腎臟科團隊進入校園，為孩子們帶來一堂生動又實用的腎臟保健課程，也對學校推動健康飲食教育提供很大的幫助。

門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰受邀前往明廉國小，解說腎臟對人體的重要功能。圖／門諾醫院提供
門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰受邀前往明廉國小，解說腎臟對人體的重要功能。圖／門諾醫院提供

醫師 腎臟 健康飲食

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