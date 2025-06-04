逾百民眾出現疫苗副作用 醫曝常見症狀籲民眾自行評估

新冠疫情升溫，民眾擔心染疫之虞，容易忽略疫苗副作用，日前防疫學會理事長王任賢投書中國時報，表達對國內疫苗不良反應的擔心，衛福部疾管署大動作澄清，認為疫苗仍是防疫重要手段。不過，今天又有臨床醫師指出，他發現mRNA疫苗接種後，導致200、300位病患出現心律不整、容易喘咳副作用，身為醫師應落實資訊透明，正反呈現疫苗好處、副作用，供民眾選擇。

北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰說，他已遇過200、300位患者，接種mRNA新冠疫苗後出現心臟不適，其中一、二百人由他給予乙型交感神經阻斷劑治療後，症狀才獲緩解。他表示，日前曾傳出接種mRNA疫苗後，孩童容易發生心肌炎，而臨床觀察，多數病患是心臟「不明原因不適」，抽血未發現心臟發炎，且心電圖檢查一切正常。

蘇一峰說，不少疫苗副作用病人找不出心臟發炎現象，但光是坐下後再站立，心跳就跳得異常快，臨床上稱為「不正常心搏過速」，且病人合併容易胸悶、氣喘、咳嗽等症狀，臨床研究顯示，接種mRNA疫苗容易導致民眾「免疫力過敏」，引發皮膚過敏，甚至誘發氣喘等症狀，病人除至心臟內科就診，也有人向胸腔內科求助，經給藥後症狀才緩解。

「我不是反疫苗，是希望把疫苗好壞真相告訴民眾，由民眾決定是否接種。」蘇一峰表示，年紀大民眾接種疫苗，可預防重症，但40、50歲以下青壯年民眾，接種疫苗好處並不明顯，因為此族群發生重症比率不高，但據觀察接種新冠疫苗副作用卻特別嚴重，發生胸悶、心肌炎等機率，高於年長者，「接種壞處多於好處，且研究顯示，打疫苗還是會感染新冠，接種意義不大。」

蘇一峰說，他已不主動鼓勵青壯年病人接種疫苗，僅針對65、75歲以上民眾建議施打疫苗，美國政府則已基於實證，要求mRNA疫苗應標註「可能引發心臟副作用」警語，小兒使用應謹慎評估，國內目前尚無完整疫苗副作用實證研究，民眾接種後副作用情況不得而知，政府應審慎評估，哪些人接種疫苗有好處，哪些人接種疫苗會有嚴重副作用，並提出討論，讓民眾了解真相。