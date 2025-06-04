健保擴大三癌別免疫治療給付 醫界同聲讚揚與國際接軌

為實現2030年癌症死亡率下降三分之一的國家目標，衛福部健保署今年6月正式新增癌症免疫檢查點抑制劑藥物給付政策，將免疫療法納入三種常見癌別，包括不分PD-L1表現量、合併化療的轉移性肺腺癌等非小細胞肺癌，及高風險早期三陰性乳癌，與具dMMR/MSI-H特徵的轉移性大腸直腸癌第一線治療，預估三癌別合計惠及超過3400位癌友，病患每年最高可節省近192萬元藥費。

醫界對於健保署放寬免疫療法多表贊同。台灣乳房醫學會榮譽理事長曾令民說，針對第二期以上的高風險早期三陰性乳癌，目前臨床治療常見三種情境，一是術前合併使用免疫療法與化療，效果最好；二是術前使用藥物治療，但術後發現腫瘤未完全清除，再補上免疫療法，仍有幫助；第三是病人一開始就開刀，術後才使用免疫療法，療效幾乎等於沒有。因此，愈早使用免疫療法效果愈好。

曾令民指出，這次健保將免疫療法納入高風險早期三陰性乳癌的第一線治療，不只是接軌國際，更讓病人有機會在正確的時機點，用上真正有效的療法，翻轉預後不佳的困境。

國泰醫院呼吸胸腔科顧問教授蔡俊明說，此次健保放寬免疫治療給付條件，對非小細胞肺癌（NSCLC）患者，特別是鱗狀細胞癌病人來說，是一大突破。以往僅限PD-L1表現高（>50%）且無法接受化療的患者能獲給付，如今取消「無法化療」的限制，讓更多病人能在體能狀況良好時即早接受免疫治療，爭取更佳預後。

台北癌症中心副院長邱昭華表示，健保擴大給付非小細胞肺癌患者，實際上是針對「非鱗狀」的患者，等同於肺腺癌為主的群體，台灣大約有7成的肺癌病人為這一型，這次開放的對象涵蓋了大多數人，實際影響是很大的。

但面對免疫治療等新藥所帶來的高額支出，蔡俊明提醒，健保制度未來勢必得面對如何有效運用資源的挑戰，在全民健保涵蓋範圍廣泛、病人普遍高度依賴的情況下，如何減少浪費、同時確保真正需要的病人能獲得妥善照顧，將是政策端必須思考的重要課題。

台北榮總腫瘤內科教授陳明晃說，健保最新納入轉移性大腸直腸癌族群，主要是針對帶有微衛星不穩定性（MSI-H）或錯配修復缺陷（dMMR）特徵的病人，這類病人在大腸直腸癌中比例不高，僅約佔轉移性個案的5%，但卻是免疫治療反應最好的少數族群之一。

如今健保給付上路，讓符合條件的病人終於能在第一線就使用免疫療法，避免錯失治療時機。陳明晃說，根據臨床數據顯示，傳統轉移性大腸直腸癌的存活期平均為24至38個月，但MSI-H病人若使用免疫療法，可延長至77個月，將近2到3倍的差距。這次健保納入免疫療法，象徵台灣與國際指引同步，讓這群原本人數少、但效果明確的病人，不再錯過最佳治療時機。