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新冠重症累計數台中全台第一 市府：打疫苗數增4、5倍

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中議員張廖乃綸等人表示，台中目前新冠肺炎重症人數全國第一，希望市府向中央反映缺快篩，並加強宣導打疫苗、戴口罩。
台中議員張廖乃綸等人表示，台中目前新冠肺炎重症人數全國第一，希望市府向中央反映缺快篩，並加強宣導打疫苗、戴口罩。

新冠疫情再起，台中市是重災區，累計併發重症案例105人，居全台第一。衛生局表示，有持續宣傳疫苗，但施打率不佳，排在六都第五，不過目前已經顯著上升，一周施打2000人次，較4月增加4、5倍；此外先前快篩試劑也不足，一兩周後每周供應70萬劑。

國民黨籍議員張廖乃綸指出，根據中央統計，目前新冠肺炎併發重症累計病例，台中105人、台北49人、新北56人、桃園58人、高雄67人、台南43人，台中高居六都第一乃至全國第一，是否宣傳力度不夠，沒有提醒民眾打疫苗或戴口罩？

衛生局長曾梓展回應，台中重症人數六都第一，不過因重症去世的人數是六都第五，後端醫療相當專業，也及時把輕症轉重症病人納入重症；市府很早就不斷宣傳施打疫苗，但施打率不佳，排在六都第五，幸好疫情開始後民眾多有警覺，目前每周施打人數約2000人，比4月的4、500人增加許多。

張廖乃綸也表示，中央預估6月底到7月是高峰期，單周可能會超過20萬人次就診，過去新冠大流行時，民眾常常買口罩、快篩大排長龍，若地方缺乏防疫物資，應該盡快向中央反映，也多管齊下，與新聞局、交通局等其他局處共同宣傳打疫苗、戴口罩，讓疫情不要繼續延燒。

國民黨籍議員黃馨慧說，基層現在缺快篩，民眾買不到，以5月28日來說，台中多區的藥局快篩庫存數都是0，中央已經慢半拍了，市府應該積極向中央反映，很多民眾分不清楚流感與新冠，老人、小孩或孕婦等高風險族群沒有及早施打藥物，很可能變成重症。

曾梓展表示，快篩數量不足是全國性問題，之前廠商生產較少，且非疫情期間沒人買，藥局放到過期，許多醫療院所不願意大量進貨；已經有向中央反映，這一兩周到位後，每周會有70萬劑快篩進口，以單周20萬人次就診來說，量能應該足夠，台中提供快篩的西藥房也從15家增加到50多家。

曾梓展補充，快篩試劑的目的是要確認感染新冠後可以及早使用抗病毒藥物，但身體健康的年輕人大多無需使用抗病毒藥物，建議若非高危險族群，除非遇到特別緊急的症狀，不用特別做快篩；衛生局也會與他局處橫向聯繫，共同努力宣導防疫。

衛生局表示，目前一周約有2000多人施打新冠疫苗，比4月多出4、5倍，會加強宣傳。圖／台中市衛生局提供
衛生局表示，目前一周約有2000多人施打新冠疫苗，比4月多出4、5倍，會加強宣傳。圖／台中市衛生局提供

衛生局 疫情 快篩試劑

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