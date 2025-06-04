大雷雨炸嘉義縣、台南市持續1小時 慎防劇烈降雨、雷擊

台北市醫師職業工會示警，近期新冠疫情嚴峻，加護病房嚴重缺床，一旦至急診待床，可能得等上好幾天，讓急診醫師感嘆，民眾得自求多福，最近可別生重病。一名竹科男子近日也在網路社群上抱怨，父親生病需打7日抗生素，詢問了雙北5家醫院的病床後都吃閉門羹，讓他倍感無奈。

2025-06-04 12:38