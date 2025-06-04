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大雷雨炸嘉義縣、台南市持續1小時 慎防劇烈降雨、雷擊
中央氣象署發布嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
中央氣象署科長林伯東表示，台灣附近目前受到鋒面影響，雲層比較多，雖然鋒面前緣已經到達台灣南端的區域，但是中高層還是有低壓系統持續移出，所以目前台灣附近雲量比較多，各地都有降雨狀況發生。今天上午和下午還是容易有下雨情形，到了晚上整體降雨稍微緩和下來，但是雨不會完全停下來。
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