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埃及斑蚊雲林北港落腳 環保局投放誘殺桶防治

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。圖／雲林縣環保局提供
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。圖／雲林縣環保局提供

本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。

埃及斑蚊傳播登革熱風險高於白線斑蚊，原分布在北回歸線以南縣市，去年國衛院監測在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊幼蟲、雌蚊、雄蚊，證實埃及斑蚊已跨越北回歸線，將使登革熱傳播風險增加，尤其以北港朝天宮周遭人流熱區為高風險區域。

雲林縣環保局及衛生局持續宣導民眾巡倒清刷，避免蚊蟲孳生，但今年一至五月，國衛院與雲林縣持續在北港進行監測及聯合稽核，每月仍有發現埃及斑蚊幼蟲，5月20日在北港鎮仁和里公明路某商家門前騎樓1件水桶查獲埃斑孑孓。

衛生局長曾春美表示，5月22日病媒蚊監測結果，義民里、光民里風險較高，共榮里、光華里、東陽里、中和里、仁和里次之。

環保局長張喬維表示，埃及斑蚊傳播力強，因已進入登革熱高風險季節，為加強病媒蚊防治，參考國衛院先前在南部設置大型成蚊誘殺桶經驗，5月29日起至今年10月底止，在北港鎮朝天宮周邊的共榮里、東華里、光民里、仁和里、東陽里、南安里、中和里、義民里、賜福里，共布置30個誘殺桶，降低蚊蟲密度。

環保局環境衛生科長廖崇圜表示，成蚊誘殺桶透過藥劑投放及黏膠、水的設置，可誘殺蚊蟲，環保局將每周派員巡檢，監測有沒有埃及斑蚊、白線斑蚊的蹤跡與數量，若有發現，將配合周邊消毒、孳清行動防治。

廖崇圜表示，6月12日將在北港進行社區孳清宣導，也呼籲民眾加強巡倒清刷孳生源，做好自身防護，降低登革熱感染風險。

曾春美表示，雲林縣去年及今年至今尚無本土登革熱案例，呼籲民眾發揮公德心，並提高警覺，清除積水容器，縣府也會持續加強衛教，並持續監測調查北港鎮的病媒蚊指數。

本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。記者陳雅玲／攝影
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。記者陳雅玲／攝影
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。圖／雲林縣環保局提供
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。圖／雲林縣環保局提供
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。記者陳雅玲／攝影
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。記者陳雅玲／攝影

風險 埃及斑蚊 北港朝天宮

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