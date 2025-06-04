台灣女性尿失禁就醫率僅2成 醫師籲：別再默默忍受

根據國民健康署資料統計，台灣54歲以上女性有2成3飽受尿失禁之苦，相當於每4位婦女中，就有1位深受其擾，不過求診比率卻僅有2成；其中，台南一名81歲陳姓婦人多年來飽受尿失禁困擾，只要打噴嚏、大笑都獲出現漏尿情況，讓她難以安心與人互動。

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢表示，尿失禁對許多女性而言，是尷尬又難以啟齒的困擾，因此不少女性寧願長期隱忍，也不願就醫治療，求診比率偏低，僅不到五分之一會主動尋求醫療協助，但漏尿不僅是生活小事，也可能造成重大的心理壓力與社交障礙。

81歲陳姓婦人因尿失禁合併夜尿困擾，每當咳嗽、打噴嚏、大笑或急尿時就會出現尿失禁，這樣的狀況讓她難以安心與人互動，更長期依賴護墊維持日常生活，輾轉就醫才發現其有應力性與急迫性尿失禁問題。

李高漢提到，考量陳婦的身體狀況，除先透過藥物與非侵入性的磁波椅治療，改善急迫性尿失禁症狀，也建議其利用尿道水凝膠填充系統注射手術，解決應力性尿失禁的問題，手術約10分鐘順利完成，術後門診追蹤排尿功能正常，已不再出現尿失禁情形。

李高漢說明，尿失禁常見類型主要有應力性尿失禁及急迫性尿失禁，前者與骨盆底肌肉或陰道結締組織鬆弛有關，常見於肥胖、產後、更年期以及體重快速增加女性；後者則是突然感到難以控制的尿意感，以及一旦覺得想尿尿，就會出現尿失禁，內褲泛有濕意，甚至出現頻尿。

他指出，現代醫學對於尿失禁已有完整評估與分級方式，早期診斷也能提升治療效果，有助於選擇最適合的治療方法，其中，像是以骨盆底肌肉訓練搭配生活型態調整，不過，對於症狀嚴重且其他治療無效等重度症狀病人，則可透過尿道水凝膠填充系統和尿道吊帶術等手術，增加尿道支撐，減少漏尿。

李高漢強調，尿失禁雖常被視為年齡或產後的必然宿命，但實際上透過適當診斷與分級評估，可針對不同病因採用個人化療程，有效改善生活品質，女性如出現漏尿情形，應勇於尋求專業醫療協助，避免讓症狀惡化而影響身心。