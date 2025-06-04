影／新北市牙醫師公會攜手恩主公 無償協助三峽車禍重建口腔

2025年5月19日三峽區北大國小校門口重大車禍多人死傷。新北市牙醫師公會決定攜手三峽恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區熱心牙醫師，今天發起無償牙科重建醫療行動，提供受害孩童與其家庭完整的口腔重建醫療服務，期盼透過實質醫療支持，協助他們重拾健康與生活的自信。

牙醫師公會指出，愛心行動涵蓋項目包括全面性口腔檢查、牙科影像學評估、創傷牙齒之保存與修復計畫、假牙重建規劃與後續追蹤等，皆由具專業經驗之牙科醫療團隊無償提供，並依個別狀況安排個案管理與療程設計，確保受害學童可在最短時間內獲得醫療照護。

新北市牙醫師公會理事長温世政表示，此次行動不僅是基於醫療專業的發揮，更是希望透過實際行動傳達社會的溫暖與關懷。面對悲劇，我們無法挽回生命的逝去，但可以在醫療與陪伴上盡一份力，讓孩子們知道，他們並不孤單，整個社會都在身旁支持著他們。

新北市牙醫師公會與三峽恩主公醫院期待透過此舉，拋磚引玉，引領更多專業團體與民眾加入關懷行列，讓社會的每個角落都能感受到愛與希望。