雲雨帶快速發展 粉專示警「北台南及沿海」留意瞬間大雨

根據日媒「FNN」報導，許多眼鏡族習慣在鏡片髒了之後，直接用眼鏡布乾擦，但專業眼鏡師警告：這種做法其實是在「刮傷鏡片」。來自埼玉縣行田市的「Sakata」眼鏡行老闆坂田賴彥表示，眼鏡的正確清潔方式，是「先水洗，再擦乾」。

2025-06-04 11:04