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雲雨帶快速發展 粉專示警「北台南及沿海」留意瞬間大雨
滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天蘭嶼有局部大雨或豪雨，中南部及台東地區（含綠島）有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南上空持續有雲雨帶快速發展，一陣又一陣的大雨，未來1小時北台南及沿海地區留意瞬間大雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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