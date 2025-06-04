影／倒數4天未排案審查 本土牙醫怒批藍綠召委「波波吳三桂」

衛福部去年公告修正「醫師法施行細則」，遭牙醫團體質疑是大幅放寬國外學歷醫學和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻。本土小牙醫今天與時代力量黨主席王婉諭舉行記者會強烈抗議表示，衛福部大開特權後門，對台灣醫學教育與全民健康造成嚴重傷害，並點名立法院衛環委員會召委蘇清泉、劉建國，至今不排案審查，形同「縱放波波入關」，就在倒數4天，條文最後若通過，兩人就是替惡法開門的「波波吳三桂」。

台灣基層牙醫師協會理事長姚欣宜說明，本來「106年學歷採認原則」是用來審核國外醫牙學生的學歷是否有資格回台參加國考，是現今政府審核波波的唯一一道關卡。如今衛福部對外表示把該原則移至醫師法施行細則，但卻偷偷放寬標準，新版細則不僅允許波波醫生、波波牙醫遠距教學，連實習都可以遠距教學，牙科更是可以用見習抵實習時數。過去因為疫情沒有到校上課、依法不能參加國考的波波都原地復活，加上未來陸續回國的波波，台灣醫療大門將全面洞開。姚欣宜進一步說明，原本規定必須畢業自教育部認可的大學，新版細則卻放寬為當地團體認可的學校就可以，等於是連野雞大學都要承認。既然是幫我們國人看病，政府怎麼會把審核標準交給國外？根本是喪權辱國。而本土牙醫學生都要考過「臨床技能測驗」才可以去實習，衛福部竟然修法讓波波牙醫不用考，等於波波牙醫只考過中文選擇題、沒有考操作就取得醫師執照，民眾就醫毫無保障。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，如今細則在立法院等待審查，6月7日前藍綠召委蘇清泉、劉建國若不排案，條文將自動視同審查通過，連討論的機會都沒有，而蘇清泉召委選在期限前的6月5日舉辦公聽會，還安排波波家長出席。林元敏認為，公聽會無法取代排審，拒絕為這部惡法背書，也公開質問兩位召委：是要當台灣醫療的守門人，還是放權貴入侵的吳三桂？與會的時代力量黨主席王婉諭表示，去年十一月她與超過五千名牙醫師及民眾上街頭，高聲反對「波波牙醫」亂象，要求政府落實公平、捍衛醫療專業，如今衛福部卻在《醫師法施行細則》的修正案上大開特權後門，儼然對台灣醫學教育與全民健康造成嚴重傷害。王婉諭呼籲衛福部懸崖勒馬，並要求朝野立委本於公平正義站出來，擋下這項惡法。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟呼籲：一、衛福部立刻廢止醫師法施行細則修正案，重新擬定，至少需維持舊版細則和106年學歷採認原則的標準，不放寬。二、衛環委員會召委劉建國或蘇清泉將醫師法施行細則修正案排案審查，請立委把新細則退回去衛福部重新修正。請立委做台灣醫療的守門人，勿做波波侵台的沉默幫兇。