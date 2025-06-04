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天天運動、飲食控制！46歲教練竟罹癌 醫揭背後元凶：很多人會犯

聯合新聞網／ 綜合報導
患者是一位健身教練，長年維持運動習慣，天天晨跑與重訓，飲食極為自律，外表看起來相當健康。然而，他長期每天僅睡約5小時。 圖／ingimage
患者是一位健身教練，長年維持運動習慣，天天晨跑與重訓，飲食極為自律，外表看起來相當健康。然而，他長期每天僅睡約5小時。 圖／ingimage

「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌？」一名46歲的健身教練日前在公司健康檢查中意外發現肺部有陰影，進一步確診為早期肺腺癌。雖然他平時勤於運動、飲食控制、體脂率僅12%，但每天僅睡5小時，仍讓癌細胞悄悄找上。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎藉此案例提醒：「健康不是短期拚命的結果，而是長期、全面與穩定的累積。」

廖繼鼎醫師在個人臉書粉專分享這段診間經歷。這名患者是一位健身教練，長年維持運動習慣，天天晨跑與重訓，飲食極為自律，外表看起來相當健康。然而，他長期每天僅睡約5小時，未曾察覺這樣的生活作息可能對身體造成潛在傷害。

廖繼鼎指出，這位教練確診時非常震驚，難以接受如此努力維持健康卻仍罹患癌症。他也因此在診間向對方說明，「真正的健康不是看外在條件如體脂率或運動量，而是來自睡眠、壓力、情緒、遺傳與環境等多面向的穩定管理。」

長期睡眠不足是常被忽略的健康危因之一。廖繼鼎表示，成人平均每天應有7至9小時睡眠，而長時間處於5小時以下的狀態，會讓身體慢性發炎、免疫功能下降，進而埋下罹癌風險。他也提醒大眾，不應將「有運動」與「健康」劃上等號，而忽略其他重要因素。

廖繼鼎最後說道，他以30年的臨床經驗觀察，不少患者在表面上看似健康，實則身體早已處於崩潰邊緣。他呼籲民眾全面檢視生活習慣，包括均衡飲食、適量運動、充足睡眠與情緒壓力管理，才能真正守住健康這條防線。

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