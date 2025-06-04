連問雙北5醫院都碰壁！父生病找嘸床位 竹科男怒喊：百姓不能住院

端午連假後急診壅塞嚴重，包括林口長庚、台大急診2日等待住院人數均超過百人。台北市醫師職業工會示警，近期新冠疫情嚴峻，加護病房嚴重缺床，一旦至急診待床，可能得等上好幾天，有急診醫師感嘆，民眾得自求多福，最近可別生重病。一名竹科男子近日也在網路社群上抱怨，父親生病需打7日抗生素，詢問了雙北5家醫院的病床後都吃閉門羹，讓他備感無奈。

該名在竹科上班的男子於PTT發文，抱怨現在雙北醫院急診都沒病床，他的父親因為睪丸發炎，需要連打7天的抗生素，詢問台大醫院，護理師表示隔日也不一定有床位；身為馬偕護理師的胞姊，也說馬階沒有急診病床；之後陸續詢問3間大醫院急診室，包括輔大醫院、土城長庚都表示內科急診沒空床，而亞東醫院則說要院對院才能透露。連連碰壁，讓他不禁怒喊：「現在平民百姓不能生住院病就是了，這種狀況，全台都要面對，跑不了。」

原PO並透露胞姊的同事能轉行的，幾乎都改當空姊或行政了。無奈道自己隔日還要回竹科上班，但根本沒上班的心情。

該則貼文也被一名急診室醫師分享，臉書粉專「超級白急診醫師」發文表示：「沒病床不是藉口，是現實。沒護理師也不是推責，是全台都缺。當整個體制都在用最低成本撐最大壓力運作時，結局就是這樣。」

有網友留言「這已經行之有年了，不是現在發生的事」，還有人建議原PO，目前台北市的空病床數，網路都可以查得到，像北市聯醫、中興醫院的病床就很多。因為原PO在竹科上班，也有人向他喊話，表示此時正是「竹科的鈔能力展現實力的時刻」。有網友還說，若每個人生病了都去大醫院，大醫院的病床就會比較難排，呼籲國人看病需視病情做分流，小病則以診所為宜。