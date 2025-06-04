基隆直航石垣島 林氏璧：當海上旅館 這樣玩2天1夜免請假
國人期待9月啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，傳出單程票價只要2100元左右。不過，根據中央社報導，最低價格定價不會只要2000元，預期1個月內公布。日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專打趣，睡一覺就到了，就當成是一個海上旅館。周六回程如果能延後一天改為周日回，周五晚去、周日晚回，在石垣島可以玩兩天一夜，周一還來得及上班。「石垣牛會不會被台灣人吃光呀」。
林氏璧表示，這是渡輪，不是豪華郵輪，所以在船上設施很簡單，可能只有一個餐廳，然後有自動販賣機、三溫暖、淋浴間、娛樂室與休息空間等。
至於預期價格，林氏璧表示，參考日本大洗港-苫小牧港航線為例，單程約18小時，最便宜是日圓1萬元，不過不同日期價錢會差很多。
網友留言，「單純搭船，如果不夠便宜，就沒優勢了」、「怎麼有種去馬祖的感覺」、「如果沒有價格優勢，應該大多數人還是會選擇飛機吧」、「不會那麼便宜就失去競爭力，因為石垣島還是沒有那霸那麼方便」、「房價會被台灣人住高」、「如果不貴，可以體驗一下」、「台北去澎湖機票也要二千多還不好買，最近的布袋港搭船也要700元，還要外加台北過去的交通費，感覺國旅要完蛋了」、「如果可以人車同行，貴一點也無所謂」、「時間段很好，價格分級，好房間再高一點能接受，很期待」。
其他網友表示，「純交通來說，上船悠閒喝個咖啡，睡個覺，醒來接早上行程，沒什麼不好」、「就應該跟台馬輪很像，基本的功能」、「光是夜航就很值得去了」、「10點上船、上了船東搞西搞進了房間大概也12點了、一早趕8點下船、感覺很行軍」、「不會暈船的可以考慮，會暈的還是乖乖搭飛機」、「就是要搖晃才好睡啊，以前當兵艦艇兵，東北季風期間出海睡起來最舒服，好像在搖籃裡」、「感覺很像搭台馬輪，也是晚上基隆出發，睡醒後就在馬祖」、「還是選擇搭飛機，7個小時想到就累了」、「石垣牛可能會變保護動物」、「不管怎樣，都還是會想去體驗看看」。
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