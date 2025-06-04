反對醫師法細則修惡 牙醫界點名2人勿做「波波吳三桂」

衛福部去年11月公告修正「醫師法施行細則」並已上路，但遭牙醫團體質疑，相關條文大幅放寬國外學歷醫學和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻，目前施行細則經立法院程序委員會送交社會福利及衛生環境委員會審查，但委員會至今尚未排審，若於6月7日前未審查，施行細則等同正式上路。本土小牙醫與時代力量黨主席王婉諭今強烈抗議。

本土小牙醫與王婉諭今高呼，「反對醫師法細則修惡、大開波波國考大門」，「醫生門檻連環降、民眾就醫沒保障」口號。王婉諭說，去年11月她與超過5千名牙醫師及民眾走上街頭，反對「波波牙醫」亂象，要求政府落實公平、捍衛醫療專業，如今，衛福部卻在「醫師法施行細則」修正案大開特權後門，儼然對台灣醫學教育與全民健康造成嚴重傷害，要求衛福部立刻廢止醫師法施行細則修正案，重新擬定，至少需維持舊版細則和106年學歷採認原則的標準，不放寬。

王婉諭呼籲，衛福部應懸崖勒馬，要求朝野立委本於公平正義站出來，擋下這項惡法，台灣不能淪為特權主導、犧牲全民權益的社會。

台灣基層牙醫師協會理事長姚欣宜更點名立法院衛環委員會召委蘇清泉、劉建國，至今不排案審查，形同「縱放波波」。聯盟批評，波波侵台倒數4天，條文最後若通過，兩人就是替惡法開門的「波波吳三桂」，請委員把新版細則退回衛福部重新修正，做台灣醫療的守門人，勿做波波侵台的沉默幫兇。

姚欣宜說，依「106年學歷採認原則」審核國外醫牙學生的學歷是否有資格回台參加國考，是現今審核的唯一關卡。如今衛福部對外表示，將該原則移至醫師法施行細則，卻偷偷放寬標準。

姚欣宜表示，原本學歷採認原則規定，國外醫牙學生的學歷須畢業自教育部認可大學，新版細則卻放寬為當地團體認可的學校就可，等於是野雞大學都要承認。既然是幫國人看病，政府怎麼會把審核標準交給國外？根本是喪權辱國。本土牙醫學生都要考過「臨床技能測驗」才能實習，衛福部竟修法讓波波牙醫不用考，等於只考過中文選擇題、沒有考操作就取得醫師執照，民眾就醫無保障。

另，新版施行細則不僅允許波波醫生、波波牙醫遠距教學，連實習都可以遠距教學，牙科更是可以用見習抵實習時數。過去因為疫情沒有到校上課、依法不能參加國考的波波醫牙學生都能原地復活，加上未來陸續回國的波波，台灣醫療大門將全面洞開。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏說，新冠疫情期間有台大學生因疫情滯留國外無法回台上課，被延畢一年，而國外教學品質無法掌握，卻反而開放遠距教學？處處放寬，簡直是「波波帝王條款」。

林元敏說，波波在國外是念國際專班，畢業後通常沒有資格在當地當醫生，如波蘭政府就規定還要再實習一年及通過其他考試，才能執業。我國應讓能在國外當醫生、且有執業過的人，才有資格回台參加國考及學歷甄試。

林元敏指出，如今細則在立法院等待審查，6月7日前藍綠召委蘇清泉、劉建國若不排案，條文將自動視同審查通過，連討論的機會都沒有，而召委蘇清泉選在期限前的6月5日舉辦公聽會，還安排波波家長出席。他認為，公聽會無法取代排審，拒絕為這部惡法背書，也公開質問兩位召委蘇清泉、劉建國，是要當台灣醫療的守門人，還是放權貴入侵的吳三桂？

面對擋下波波的最後關頭，本土小牙醫聯盟向總統賴清德嚴正呼籲，如這部惡法通過，波波醫師大舉入關，醫療會垮、社會會垮，後勤會垮，總統的誠信與專業會被打破，醫界的信任也一起崩潰。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，醫師法施行細涵蓋衛福部、教育部、考選部三大機關，關於國外醫牙學生學歷認證，於教育部都有國外學校名冊，但各國制度不同，因而有一但書，如果不在名冊的學校，若該學校經當地主管機關認證也可被認可，而醫牙學生可以用見習抵實習時數，也於「106年學歷採認原則」有所規定，施行細則使用的文字與教育部規定相同，如牙醫界對學歷認證有所疑慮，應向教育部表達意見。

至於，遠距學習基本是禁止的，劉玉菁說，但遇到特殊情形，如新冠疫情、極端氣候等，以致學生無法到當地上課時，可以利用遠距學習，因此未完全排除與禁止，但其畢業後的應考資格仍須經考選部審核，通過後才能應考。