健保新制中榮「吃虧」私立醫療院所協會籲醫界自律

個別總額今年上路，除台北區外，其他五分區都在今年第一季實施，健保點值首季成效都優於去年同期，但至少有2家醫學中心因服務量爆量被斷頭。台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥指出，新制上路後，各醫院間關係不像以往競爭，經營考量應該自律減少假日、夜間門診。

個別醫院總額係以去年同期的量能為基準點，乘以成長幅度，如健保申報點數超過原先額度，依「三階段折付制度」逐級打折，一旦爆大量，可能完全不予給付，等於醫院做白工。根據健保營收報告，第一季台北區0.9366、北區0.9567、中區0.9365、南區1.0007、高屏區0.9998、東區1.0156，目前台中榮總影響最大，盈餘約減少3億元，另一家醫學中心則遭扣1億多元。

吳明彥表示，個別醫院總上路後，醫院間關係已經不同，不是彼此競爭或是擔心被其他醫院「吃掉」預算額度，每個醫院的錢都是固定的，醫院能清楚掌握自身總額及支出狀況，自我管理更加重要。

然而，部分醫院為便利民眾開設夜診或是假日門診，讓服務量增加。吳明彥說，站在醫院員工立場，應讓員工充分休息，在維持現有急診開設下，減少夜診、假日診開設，也讓民眾習慣醫院假日休診的常態。

去年修法力拚今年6月底點值要達到平均點值1點0.95元。吳明彥指出，要達標，或是甚至是1點1元的目標，必須靠醫界自律，現在正是調整契機，減少非必要的門診服務，延後非急迫性手術，另外新制度對於癌症等重症設有保障排除，希望民眾也能理解。