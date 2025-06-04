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食藥署新規嚴管食安！攤商不可找錢再碰食物 最高罰2億

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天發布修正食品良好衛生規範準則，適用對象由食品製造業擴及所有業者，並納入外送行業，規範小吃攤、餐廳從業人員不得碰完錢又處理食物，外送食品須完整包覆。示意圖，本報資料照片。
衛福部食藥署今天發布修正食品良好衛生規範準則，適用對象由食品製造業擴及所有業者，並納入外送行業，規範小吃攤、餐廳從業人員不得碰完錢又處理食物，外送食品須完整包覆。示意圖，本報資料照片。

食安事件頻傳，引發民眾震驚的寶林茶室事件，被查出作業人員手上有毒性物質，近期則有外送員將食物掉落地面，又撿起放回供民眾食用。衛福部食藥署今發布修正食品良好衛生規範準則，適用對象由食品製造業擴及所有業者，並納入外送行業，規範小吃攤、餐廳從業人員不得碰完錢又處理食物，外送食品須完整包覆，且包含工讀生在內新進人員須經食安教育，違反者最高處2億罰鍰。

食藥署食品組長劉芳銘表示，「食品良好衛生規範準則」修正內容在113年1月18日預告，今天發布修正且即起上路。該準則修正內容強化業者範圍，過去僅規定食品製造業者需遵守操作規範，準則修訂後所有食品業者都需遵守，包括一般餐廳業者、小吃攤業者等。

準則要求業者需保留品管、檢驗、量測紀錄等文件內容至少5年。劉芳銘表示，業者不分類別，只要有做品質管理，就應保留文件，餐飲業者食材保存需要「先進先出」，避免食材過期，多有留下文件紀錄，第一線稽查人員常發現業者倉庫深處堆有過期食材，未以先進先出原則使用，新規定留下紀錄，可確保業者優先使用先進貨食材。

夜市小吃攤常是一人攤商，業者找錢給民眾後，未洗手繼續處理食物，容易釀成汙染。準則增訂，業者製備菜餚、儲存及供應應有時間、溫度管理，且調理食品時，從業人員手部不得同時或接續接觸金錢。另，相關物流車輛，若為冷凍及冷藏運輸車，應不定時抽測車廂體或容器內環境溫度，冷凍食品溫度不得高於攝氏負20度。

近期一名外送員，被監視器拍下外送食品掉落地面，卻撿起後重新包裝給民眾食用。準則要求外送平台業者納管，外送員及外送食品過程，應遵守衛生規定。劉芳銘表示，外送平台衛生規範過去指定有指引，如今明確納入準則第25條，要求外送員送餐過程，應避免溫度劇烈變動，且應完整包覆食品，避免遭受污染。

另，劉芳銘說，為強化從業人員食品安全意識，準則規定所有新進食品從業人員，須接受至少3小時教育訓練，且從業期間每年至少3小時教育訓練，可由業者自行辦理，或委託專業機構開課，且不限於正職人員，工讀生及部分工時人員，只要接觸到食品，就需接受食安教育，且於作業場所必須佩戴口罩。

劉芳銘說，業者若違反相關規定，地方衛生單位稽查後會先命其限期改正，若屆期仍不改正，可處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰，民眾若發現業者違反規定，可向地方衛生單位通報，衛生單位會派人稽查，且設有吹哨人保護條款及罰鍰抽成比率，依各縣市自治法規分別訂定。

食安 攤商 外送員

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