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滯留鋒面影響…蘭嶼綠島續豪雨 大雨範圍縮減至這4縣市

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天蘭嶼有局部大雨或豪雨，中南部及台東地區（含綠島）有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

豪雨：蘭嶼綠島。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。

中央氣象署科長林伯東表示，雖然鋒面前緣已經到達台灣南端的區域，但是中高層還是有低壓系統持續移出，所以目前台灣附近雲量比較多，各地都有降雨狀況發生。今晚鋒面就會逐漸遠離，到了明天鋒面更加往東移，台灣附近氣壓就會偏向南北走向，所以接下來比較偏向南風到西南風，還是會有比較潮濕的空氣，周五水氣還是比較多。

鋒面 豪雨 蘭嶼 台東

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